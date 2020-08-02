影／飛絡力捐贈「鯊魚機」　彰化榮家長輩挑戰反應力

▲彰化榮家獲贈「打鯊魚機」，供行動不便住民使用，讓長者們在訓練手腳協調力之餘，也能玩得盡興。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.02）

高齡社會來臨，如何翻轉老化、預防失智，成為當前重要的議題。彰化榮譽國民之家日前經彰化縣政府媒合愛心企業家飛絡力電子公司董事長蔡其明捐贈「打鯊魚機」遊戲機1台，促進住民長輩活動力及預防失智，讓長者們在訓練手腳協調力之餘，也能玩得盡興。

▲彰化榮譽國民之家獲贈「打鯊魚機」遊戲機1台，訓練長者的思考能力及視覺功能。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.02）

飛絡力電子公司創立於民國75年，多年來已陸陸續續捐贈多台籃球機給許多慈善機構和學校，公司同時負起維修責任，以延長機器壽命；此外，也希望藉此激發大家善心，讓社會更溫暖，共創美好的社會。

彰化榮家輔導組長陳倩洵表示，籃球機、打地鼠機是近年來最夯的遊戲話題，除了富有休閒娛樂性外，也能從遊戲中達到運動強身目的，榮家去年獲捐贈籃球機乙台，已放置安養區供住民平日鍛鍊身體、消磨時光；最近又再獲與打地鼠機同類型的「打鯊魚機」，特別擺放於養護區供行動不便住民使用。

▲打鯊魚得分，打到小丑魚則扣分，藉此訓練長輩手眼協調及反應，鍛鍊腦力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.02）

機器富有聲光效果，鯊魚及小丑隨著音樂不停移動，打鯊魚得分，打到小丑魚則扣分，藉此訓練長輩手眼協調及反應，鍛鍊腦力，並能強化肌肉，增加肌肉的柔韌度，該教具能刺激大腦的額葉和枕葉，訓練長者的思考能力及視覺功能，大家玩得不亦樂乎！

▲伯伯初體驗，笑著說鯊魚、小丑，傻傻分不清楚，反正用力打就對了。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.02）

彰化榮家家主任史浩誠表示，隨著醫藥及科技的進步，國人平均壽命逐年延長，老人運動已逐漸受重視，感謝彰化縣政府協助媒合及蔡其明董事長的愛心，讓長輩藉由遊戲「翻轉老化」，多多動腦，活化腦部預防失智，身體更健康。