颱風期間若觀浪釣魚　侯友宜強調依法執行

因應哈格比颱風來襲，新北市災害應變中心2日清晨二級開設，市長侯友宜中午前往應變中心瞭解颱風動態及整備情形，他表示，海邊可能會有長浪及較強陣風出現，請民眾避免前往海邊從事觀浪、釣魚等活動，如違反進入警戒區且不配合勸離者，將予以依法強制執行。中央氣象局2日清晨5點30分針對今年第4號哈格比輕度颱風(Hagupit)，發布北部海域海上颱風警報，新北市災害應變中心二級開設，上午11時由副市長謝政達召開災害應變中心第一次工作會報，他要求各局處與區公所落實各項防颱整備工作，包含82座抽水站測試、破堤與河道施工工程整備、通訊設備測試、招牌、路樹及鷹架固定等整備作業。根據天氣風險公司預判分析，哈格比颱風朝北部海面前進，預估3日清晨至上午最接近新北市海域，降雨量預估可達大雨等級，侯友宜也於中午12時至災害應變中心了解颱風動態。侯友宜強調，新北市海域已公告警戒區，海邊可能會出現長浪及較強陣風，請民眾避免前往海邊觀浪或從事釣魚等活動，如違反進入警戒區且不配合勸離者，市府將予以依法強制執行。侯友宜也提醒市民注意颱風資訊，適逢暑假期間受到颱風影響，原先預定辦理的相關活動可能停辦或延期，請民眾隨時掌握最新訊息，必要時可主動向主辦單位洽詢。