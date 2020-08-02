藍營立委甲級動員南下　吳益政：集體加速自殺而已

國民黨立院黨團今（2）日發布甲級動員到高雄開立院黨團大會，並號召33位立委壓境南下挺李眉蓁，吳益政認為，為了輔選候選人「甲級動員」只是集體加速自殺而已，國民黨並不乏懂政治、懂高雄的人，應該冷靜下來調整方向，集體造勢迷惑自己也迷惑市民，但市民現在都很聰明，騙不了。吳益政呼籲，不論支持哪一個黨都不要放棄治療，候選人應該針對政策去講，不是明明錯了，大家繼續用火車頭去撞，繼續集體自殺，這對自己的黨、對台灣都不是好事，應該深思候選人提的政策「他（她）真的準備好了嗎？」。對於義守大學大眾傳播系助理教授侯尊堯給了3位候選人評分，陳其邁90分、吳益政80分、李眉蓁65分的評分，吳益政表示尊重，但這位學者或許對台灣整個政治結構、政治負擔沒有弄清楚，不是學者每個都是專家，有評論說他把財政劃分推給中央，但這就是中央的事，地方事就給地方承擔，該中央負擔的中央就要負擔連分權都搞不清楚，這是台灣最大的問題，不只是政治人物搞不清楚，連學者都不清楚，大家一團亂。而針對李眉蓁說若她當選市長，會請吳益政當副市長，吳益政昨（1）說，人要帥才會被吃豆腐，他已經很久沒被吃豆腐了，今則說「我想是跟她繼續當好朋友就好，但是我應該不敢找她當助理，因為資料都零零落落，我不是要昏去？」