影／原住民族正名滿26周年　彰化縣慶祝原住民族日

▲彰化縣政府在原住民生活館慶祝8月1日原住民族正名滿26周年，有歌舞同樂、環保手工藝班學員穿著族服搭配成品走秀。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.02）

慶祝8月1日原住民族正名滿26周年，彰化縣政府今(2)日上午邀請彰化縣原住民穿著族服，齊聚原住民的家、原住民生活館，共同參與原住民族日活動，彰化縣長王惠美說，除了共同慶祝這個民主發展重要的里程碑，更期望大家能一起推動多元文化、傳承民主精神與落實平權價值。

▲原住民舞蹈表演。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.02）

王惠美表示，謝謝所有長老帶領族人們不斷在彰化這塊土地上耕耘，在彰化縣境內共有5,969原住民，16族中包含15個族群(無撒奇萊雅族)，顯然彰化很適合大家居住，希望大家一起在彰化這塊土地上努力。

王惠美指出，縣府重視原住民鄉親的福利，今年開始，原住民族長者只要年滿55歲，就可以有裝置及維修假牙補助，在全口活動假牙部分，原民會補助滿55歲以上長者裝假牙，最高3萬元，縣府提高補助額度到4萬元；而上顎或下顎的活動假牙，也由原民會補助的1萬5,000元，縣府提高補助額度加碼到2萬元，如果鄉親遇到生活上的困難或需要協助的地方，縣府絕對會挺身而出，做原住民強而有力的支持者。

▲原住民手工藝編織體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.02）

民政處長賴致富表示，其它對原住民福利與權益的提升，包括馬上關懷原住民「急難救助」及「中低收入戶」生活扶助、55歲就可享有保健及長照福利、原住民幼兒就讀幼兒園補助、原住民建購及修繕住宅補助、原住民族綜合發展基金貸款，還有就業權益與安全保障等措施，都是縣府持續努力推動的重要目標，期許定居彰化的原住民，都能穩定就業，安心生活。

現場有歌舞同樂、環保手工藝班學員穿著族服搭配成品走秀，最吸引原住民摩拳擦掌大試手氣的，自然是精采刺激的摸彩時段，最大獎項是縣長王惠美提供的氣炸鍋10台及謝典林議長提供的洗衣機1台，活動過程充滿溫馨歡樂。