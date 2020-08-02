前台中市議長張宏年全家鉛中毒　自費藥粉初驗出爐

台中市議員張彥彤一家4口人自費購買中藥粉卻「鉛中毒」，台中市衛生局抽驗相關藥材，其中健保給付的中藥化驗結果合格，病人服用的藥粉初驗結果今(2)日出爐，顯示重金屬超標；衛生局表示，盛唐中醫診所醫師呂世明的醫療行為危害民眾健康，依違反醫療法函送地檢署，衛生局將要求該醫師停診一個月，另依法裁罰。

衛生局長曾梓展表示，不法行為危害市民健康，市府絕不寬貸，醫師呂世明坦承開立處方未將額外加入的藥材依規記載於病歷，已依違反醫師法第12條裁處10萬元；另依醫師法第28-4條，最高可裁處50萬元罰鍰，待司法偵辦後，若確實涉刑責，將處最高罰鍰；衛生局也要求呂醫師停止門診業務一個月，靜待司法調查；另外，可依照醫師法第25條移付懲戒，嚴重者將廢止醫師執業執照及醫師證書，並面臨後續刑事責任。

衛生局指出，已要求該醫師停診一個月，並要求該醫師出面說明，若有多數市民受害，市府將跨局處協助病患求償，維護市民權益。

曾梓展指出，先前已依違法醫療法函送地檢署，另外針對該醫師自述疑誤用硃砂調劑藥粉予病患使用，硃砂為衛生福利部公告禁止藥用的中藥材，衛生局將依藥事法第83條再移送地檢署偵辦。

此外，衛生局專案調查過程中，考量是否其他病患受害也進行醫調，後續發現該診所也發生一起鉛中毒女性個案，另經醫調人員前往診所調查、檢驗藥品，目前尚待初驗確認。

衛生局說，衛生福利部針對中藥材及中藥製劑訂有檢驗標準及法規，衛生局每年都會抽驗醫療機構及市售的中藥材與中藥製劑，近兩年重金屬檢驗均全數合格；本案為單一診所醫師違規用藥個案，民眾無須過度擔心，也提醒醫療院所及民眾，勿買賣來源不明中藥，以維護自身消費權益及健康安全。

成人鉛中毒多以慢性為主，常見症狀包括腸胃道脹痛或絞痛、貧血、神經及肝臟損傷等，衛生局呼籲，近期如曾至盛唐中醫診所呂醫師門診就醫之民眾，服用自費藥材後有不適情形，切勿恐慌，請速至醫院就診；另備妥足夠檢驗數量中藥之完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），至台中市食品藥物安全處藥政醫粧組申請檢驗。

醫師自述疑誤用硃砂調劑藥粉予病患使用，

▲盛唐中醫診所負責醫師呂世明自述疑誤用「硃砂」調劑藥粉予病患使用，衛生局將依藥事法第83條再移送地檢署偵辦。(圖／柳榮俊攝2020.8.2)

對此，議員張彥彤得知後指出，正著手蒐集更多資料，將代表全家向呂世明求償，對於，張彥彤說，他們全家都無法接受，他未婚，對生孕是否造成影響也都尚未排除，傷害難以估計。