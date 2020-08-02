「入境者應全面普篩」　侯友宜苦口婆心勸中央

日前確診的比利時籍工程師，在3月份就有味覺喪失的症狀，5月份入境經14天居家檢疫後，全台北中南趴趴走，新北市長侯友宜再次呼籲中央，在檢驗量能可負擔的情況下，對於入境者進行全面普篩及居家檢疫，才能有效將疫情阻隔於境外。
近日台灣接連發生3例感染源不明的新冠肺炎確診案例，確診的比利時籍工程師，其疫調資料顯示3月份即有味覺喪失的症狀，侯友宜認為，如果當時入境時有普篩，就有可能釐清感染源是境內或境外，也有可能在其入境就可防堵。
為保護市民健康，候友宜提醒一定要做好各項防疫措施，勤洗手、量體溫、戴口罩、保持適當社交距離，他也再次呼籲中央，在檢驗量能可負擔的情況下，對於入境者進行全面普篩及居家檢疫，才能有效將疫情阻隔於境外。
侯友宜表示，3月份時就呼籲中央對於入境者實施全面普篩及居家檢疫，徹底執行「阻絕境外、管控境內」，才能保護國人健康，從6月7日大解封後，國人報復性出遊及近百日無本土案例下，國人警戒心已鬆動下，幾乎沒有維持社交距離。
侯友宜苦口婆心提醒市民，對於密閉場所如電梯、補習班、電影院、Ｋ書中心、ＫＴＶ等，不論是否維持社交距離，務必配戴口罩，侯友宜也責成各局處再加強宣導進入密閉場所務必戴口罩，大家絕對不能鬆懈，要有憂患意識，避免疫情第二波攻擊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。