藍軍南下造勢　陳玉珍諷陳其邁「像極了愛情但不是真愛」

▲立委陳玉珍揶揄民進黨高雄市長補選候選人陳其邁，像極了愛情，通常都不是真愛。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.02）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，今（2）日舉辦「立委相挺、真愛高雄活動」，國民黨號召33位立委大軍壓境南下相挺，李眉蓁競總發言人鄭照新說，立委們將當地買的農特產品，像是芒果、愛玉、紙傘、龍眼、芭樂、豆瓣醬、小米酒等，帶回到高雄市黨部，完成今天的任務。書記長蔣萬安則被分配到三民區，蔣萬安說，三民區真的是很大的一區，因為三民區有蠻多的客家鄉親，所以先到義民廟上香，然後後來知道寶珠溝參加後援會的活動，還吃了一間非常在地、好吃道地的客家餐廳，再騎UBIKE從高雄科技大學出發，頂著大太陽騎到金獅湖，原來金獅湖裡面有一個蝴蝶館，聽說是全台灣最大的網室蝴蝶館，非常的漂亮;還有三鳳中街，北迪化南中街，南北貨非常的豐富，對三民市場的烤黑輪印象非常深刻，而且外面烤的旁邊是脆脆的，好吃到吃了兩根，肚子飽到都不想離開三民區了，在一整天行程裡，感受到高雄的民眾跟天氣一樣非常的熱情。分配到新興、苓雅等區的江啟臣主席則笑說，好吃的都被他吃到肚子裡面了，所以只帶回吳寶春的麵包，在舊高雄市區吃了一家六十六年的碗粿「成男生碗粿」，江啟臣也笑說，想生男生就吃這間，讓現場的書記長蔣萬安笑說他很需要，江啟臣並對衛武迷迷村彩繪與老社區結合感到十分驚艷，今天也和高雄二十幾位高雄在地的藝術家對談，大家對李眉蓁都有很高的期待。候選人李眉蓁表示，非常感謝所有的立法委員，還有同事、很多的議員的協助，今天的目的就是要行銷高雄，其實要邀約到一次30多位立委真的很困難，謝謝我務團隊用盡很多心思把所有帶起來，今天的活動也帶動了高雄的消費，所以在這一次我們空戰在跟陸戰雙重下苦功，希望能把高雄的票催出來。立委陳玉珍有信心地說，瑪夏區我們藍軍的支持度應該給百分之九十，除了吃了當地的菜，回來當地原住民還送了自己種的龍鬚菜，還有自己種的芒果，陳玉珍也說，這是她第一次到那瑪夏，就想到眉蓁市長說，高雄是他的初戀，大家都知道初戀是最刻骨銘心的，也是最愛的，並諷陳其邁那個什麼像極了愛情，通常都不是真愛。針對民眾黨吳益政說這麼多人來輔選是集體自殺，李眉蓁說，民進黨也是蔡總統、行政院長都下來，就叫團結，國民黨當然表現的更是團結，認為吳益政可能太累，壓力也太大，可能講話有欠思考。而對於總統府秘書長蘇嘉全今（2）傳請辭，國民黨主席江啟臣表示，今天不管辭職與否，或是誰辭職，只要是任何關於貪瀆或司法案件，尤其是有政府官員涉入的話，政府都應該積極查辦、毋枉毋縱，這不是誰辭職或不辭職的問題，尤其蔡政府完全執政，才連任兩個月左右，就接連爆發出這麼多的弊案疑雲，讓大家對接下來蔡政府與民進黨的執政充滿了懷疑。