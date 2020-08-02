藍營立委助選沒到齊　趙天麟：是不是認真一點比較好

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今（2）日下午接受媒體提問時，被問到總統府祕書長蘇嘉全辭職，陳其邁認為，蘇嘉全秘書長為了不讓總統困擾，也讓檢調可以公正偵辦，辭掉總統府秘書長我們尊重；對於藍營立委幾乎傾巢而出助選李眉蓁，趙天麟則表示尊重他們的決定，但是不是要認真一點。針對30多位國民黨立委下來助選李眉蓁，陳其邁競總總幹事趙天麟認為，政黨政治就是這樣，自己的同志下來幫忙是很正常的事情，不過我們也有注意到李眉蓁陣營總部有說是所有委員都要來，待一整天38區來幫忙，不過好像也並沒有都到齊，有的好像也被一般民眾看到中午以前就搭高鐵離開了，這些當然尊重他們的決定，但會覺得是不是認真一點比較好。趙天麟也說，我們也有觀察到到場的高雄市議員好像只有12位，跟國民黨團當時選議長投出來的30幾位好像頗有落差，會不會是因為最近候選人的表現跟一人般認知有太大差距，以至於他們有這樣子不太願意來站台或是其他的考量。趙天麟表示，針對我們的安排，候選人陳其邁非常努力，不管颳風下雨都還是照行程在走，此外，民進黨9位立法委員跟所有民進黨籍議員，從明（3）天開始也會在早上站各大路口，用9天時間站高雄市最主要的百大路口，下午的時候也會開始進行車隊掃街，希望能夠用盡最後選前10幾天的時間，盡量拜票到每一個市民朋友，希望市民朋友能夠讓陳其邁有更雄厚的民意基礎，在議會裡面能夠有強大的民意基礎跟議會溝通、跟中央爭取預算。