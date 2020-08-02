影／超有愛　埔心社區發展協會號召水餃及肉乾義賣

▲埔心社區發展協會辦理「埔心情‧社區愛‧爸爸樂」活動，義賣喜樂手工水餃及肉乾，幫忙弱勢的社福團體，志工忙著煮一鍋鍋的水餃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.02）

彰化縣埔心鄉埔心社區發展協會為慶祝父親節，今（2）日在公有停車場辦理「埔心情‧社區愛‧爸爸樂」活動，義賣喜樂手工水餃及肉乾，義賣所得全幫助喜樂保育院及華山基金會，社區發展發展協會理事長許增鏞說，大家的愛心挹注認購或義賣的水餃就超獲10萬元，感謝大家愛心。

▲愛心大使陳子強說，喜樂水餃超好吃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.02）

這一場「埔心情‧社區愛‧爸爸樂」公益活動特別邀請藝人陳子強、元六等多位藝人前來協助義賣水餃及肉乾，愛心大使陳子強說，喜樂水餃超好吃，買水餃又能幫助喜樂的天使們，在陳子強等多位藝人的愛心叫賣下，買氣超熱。

▲華山基金會埔心站義賣肉乾201包，義賣及募到金額35000元。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.02）

許增鏞表示，華山基金會、喜樂保育院等社福團體接受各界的捐款大幅縮水，為了要把個人力量集結成大家的力量，特別號召各界共同辦理「埔心情‧社區愛‧爸爸樂」活動，活動現場除了有水餃及肉乾義賣外，更準備了5千粒的水餃煮給社區獨居老人或四代同堂爸爸們免費品嘗享用。

喜樂保育院執行長林玉嫦說，保育院延續瑪喜樂女士疼惜身心障礙朋友，所提供的各項服務，幫助許多身障者及其家庭，因受疫情影響，捐款有受影響，所幸許增鏞理事長號召義賣喜樂水餃，並將義賣所得捐助喜樂，讓200位的院生服務照顧免斷炊。

華山基金會埔心站長楊啟岑說，自爆發疫情後百業蕭條，小額捐款雖然仍持續，但是不少企業的大筆捐款不見了，捐款較往年同期衰退2成，今天義賣肉乾201包，義賣及募到金額35000元，這將用來照顧獨老之用。

彰化縣副縣長洪榮章也鼓勵大家用振興三倍券來幫忙弱勢的社福團體，埔心鄉長張乘瑜說，他非常肯定與支持埔心社區發展協會所辦理「埔心情‧社區愛‧爸爸樂」活動，感謝大家在父親節前夕能夠響應這一場公益活動，也祝大家爸爸節快樂。