影／父親節前夕關注阿爸健康　攝護腺癌免費篩檢

▲活動進行攝護腺癌抽血檢驗、口腔黏膜篩檢，期許早期發現早期治療。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.02）

▲營養師陳怡萍建議限制紅肉攝取量，選擇以魚肉、雞肉或豆類取代高油牛肉、豬肉及羊肉。（圖／記者蘇榮泉攝）

▲民眾踴躍參與，並了解能夠幫助清除人類體內自由基，降低癌症風險飲食問題。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.02）

北港扶輪社在父親節前夕，特別邀請中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金率領團隊舉辦50-75歲男性關注的攝護腺癌警覺日免費篩檢活動，並在北港鎮振興戲院贊助下，進行攝護腺癌抽血檢驗、口腔黏膜篩檢，期許早期發現早期治療。攝護腺癌是銀髮年長男性的隱形殺手，也是國內癌症第六大死因，男性50歲後會隨著年齡增長而提高風險。放射腫瘤科主任李芃逸醫師指出，先進的治療都能考量病人的生活品質，千萬不要諱疾忌醫，造成遺憾。院長吳錫金說，攝護腺癌好發50歲以上男性，初期很少有症狀，當腫瘤逐漸長大壓迫尿道才會出現解尿困難、頻尿、無法憋尿、夜尿甚至解血尿或射精有血；或是轉移到骨頭造成疼痛、病理性骨折、容易流血不止或體重減輕。診斷主要依據血清攝護腺特定抗原(PSA)及肛診。院長吳錫金又說，因對疾病認知不同，會有城鄉差異。這四年來中醫大北港附設醫院診斷了170位攝護腺癌病人，晚期第三、四期佔了46.4%，比台中附醫醫學中心的37.5%多了9%，這也是本院首次在雲林縣舉辦攝護腺癌警覺日的原因，希望提醒大眾認識，早期發現早期治療，提高攝護腺癌的治癒率。營養科營養師陳怡萍說，研究顯示攝護腺癌與高脂肪飲食習慣具相關性，飲食中如攝取過量脂肪，會刺激荷爾蒙過量的分泌，進而增加攝護腺病變的機會，建議限制紅肉攝取量，選擇以魚肉、雞肉或豆類取代高油牛肉、豬肉及羊肉。陳怡萍又說，天然蔬菜及水果，富含植物生化素簡稱植化素，能夠幫助清除人類體內自由基，降低癌症風險；例如番茄富含茄紅素是脂溶性營養素，可降低罹患攝護腺癌的風險，建議搭配橄欖油或苦茶油烹調或食用，以利人體吸收，尤以南瓜子萃取出的南瓜子油，有抗氧化的功效，也含有維生素E，可抗發炎及促進膽固醇的代謝。北港扶輪社社長郭文強表示，父親在家庭和社會肩負雙重責任，生活背著極大壓力，往往身心疲憊卻又無暇照顧自己，因此疾病上身也鐵齒忌醫，以致延誤病情拖累家人與自己，得不償失，才會藉由廣邀社區鄉親關注父親健康，愛老爸「心動不如行動」，為鼓勵民眾踴躍參與，由日興堂喜餅店提供8盒三斤、各16盒一斤等各式喜餅，及扶輪社吳俊宏秘書提供10盒高級毛巾禮盒，給予參與民眾摸彩。