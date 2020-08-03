前議長張宏年全家鉛中毒自費藥粉　衛生局掌握15人使用

▲前台中市議長張宏年全家4口鉛中毒案，中市衛生局目前掌握共有15人使用該自費藥粉。(圖／柳榮俊攝2020.8.3)

前台中市議長張宏年全家4口鉛中毒案，台中市衛生局表示，目前掌握共有15人使用該自費藥粉，6人已就醫檢驗，其中5人血中鉛濃度含量超標，包含1名女性患者及前議長張宏年家中4名成員；另外9人衛生局正持續聯繫掌握病患健康狀況，將協助將藥粉送驗。

衛生局提醒，成人鉛中毒多以慢性為主，常見症狀包含腸胃道脹痛或絞痛、貧血、神經及肝臟損傷等，近期曾至盛唐中醫診所呂醫師門診就醫的民眾，服用自費藥材後如有不適情形，請至中市8家醫院就診，包含台中榮民總醫院家庭醫學科、中國醫藥大學附設醫院職業醫學科、中山醫學大學附設醫院職業醫學科或腎臟內科、衛生福利部台中醫院家庭醫學科、澄清綜合醫院中港分院腎臟科、澄清綜合醫院家庭醫學科、李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院一般內科，及童綜合醫療社團法人童綜合醫院腎臟科。

此外，請民眾備妥足夠檢驗數量中藥的完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），至台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，相關問題可電洽04-22220655。

衛生局說，衛生福利部針對中藥材及中藥製劑訂有檢驗標準及法規，市府每年皆抽驗醫療機構及市售中藥材與中藥製劑，近兩年重金屬檢驗全數合格，

提醒醫療院所及民眾勿買賣來源不明中藥，維護自身消費權益及健康安全。

此案為單一診所醫師違規用藥個案，因此已要求該醫師停診一個月，至於該診所其他醫師門診不受影響，