男性更年期勃起難易疲勞　醫師有解方

▲泌尿科醫師表示，睪固酮分泌減少，導致身體功能退化，好發於50歲以上男性，如症狀持續3個月以上則建議尋求專科醫師的協助(圖／林重鎣攝2020.8.3)

陳男子

性功能障礙導致性生活不順，容易心情低落又易怒，由太太陪同前往泌尿科門診就醫，經睪固酮(男性荷爾蒙)濃度的檢查後，發現陳男有睪固酮濃度低下的現象。

醫師劉緯陽表示，這是因為睪固酮分泌減少，導致身體功能退化，如勃起困難或勃起硬度不夠、體力變差、容易感到疲勞，運動時耐力退步，情緒改變，甚至記憶力或睡眠品質也受影響，這些都是男性更年期常見症狀，好發於50歲以上男性，如症狀持續3個月以上則建議尋求專科醫師的協助，來改善上述症狀。

劉緯陽說明，睪固酮通常在25歲時分泌量會達到巔峰，一旦過35歲，體內睪固酮濃度每年會逐步減少百分之一點二，如有民眾有上述症狀，可就醫透過泌尿科醫師評估及檢驗血液中的睪固酮濃度是否有過低，評估患者是否有男性更年期的現象。

他進一步表示，更年期是老化的一個過程，確診更年期的民眾，能藉由額外補充睪固酮(荷爾蒙)，讓血中荷爾蒙的維持在正常範圍，維持一定的生活品質。

劉緯陽說，睪固酮藥物補充分別有口服劑型、肌肉注射劑型(區分為短效型及長效型針劑)和塗抹的凝膠劑型三種，適用哪一項方式、是否需要長期補充改善，則視患者的情況及能接受的治療方式而定；在接受睪固酮補充療法前，為了確保患者用藥安全，需做第二階段的抽血檢驗確認攝護腺癌指數在正常值，排除無攝護腺癌，方可安全使用。在藥物補充後，性生活、睡眠品質、情緒均能得到改善。但針對器質性的身心障礙，則建議尋求身心科別，給予專業的輔導。

劉緯陽也提醒民眾，平時應養成良好的生活習慣及生活作息應規律、體重及腰圍應控制在成年男性<90公分、成年女性<80公分合理的數值內，高血脂、肥胖及三高疾病，應長期控制。透過均衡飲食、並規律運動習慣，舒緩緊張的情緒，讓身心較穩定，避免睪固酮指數低下，也讓自己避免成為糖尿病、高血壓、心臟病與腦中風高危險群。