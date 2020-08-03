高雄消費滿500可抽百萬汽車　楊明州：讓荷包「FUN最大」

▲楊明州今(3)日出席「振興開麥拉、高雄FUN最大」活動，宣傳市府局處各項消費加碼及優惠方案。（圖／記者張文晃攝,2020.08.03）

▲楊明州與經濟發展局副局長高鎮遠分別抽出10位獲得黃金的幸運兒和5位萬元抵用券得主。（圖／記者張文晃攝,2020.08.03）

來高雄消費FUN大你的幸運和財富！代理市長楊明州今(3)日上午出席「振興開麥拉、高雄FUN最大」活動，宣傳市府局處各項消費加碼及優惠方案，大力號召市民朋友及觀光遊客踴躍至高雄欣賞山海河港、體驗熱情人文，只要登錄消費滿500元發票即有機會抽中大獎，同時預告9月亦再抽出百萬汽車及加碼神秘大獎。隨著後疫情時代來臨，除了中央推出「振興三倍券」，高雄市振興商機不遺餘力，楊明州介紹經發局購物嘉年華登錄發票送豪禮及現金抵用券、觀光局食、宿、遊、購多項優惠方案、農業局加碼農遊券消費再送100元購物金，以及高雄電影館推出電影票價優惠購、鳳山運動園區主打消費翻倍送、滿3千送3千等，另外集結百貨、賣場和商圈推出振興優惠，聯手搶攻國旅市場，以多元超值的消費組合滿足消費者不同需求。鼓勵暑假出遊首選高雄，楊明州表示，振興購物嘉年華活動活動至8月31日，截至目前上網登錄的發票超過11萬張、消費金額突破6.7億元，除了日日抽抵用券、週週抽黃金、月月抽百萬汽車，另有月月獨家好禮和加碼神秘大獎，楊明州說明登錄手續簡便，再次呼籲在高雄消費滿500元記得上網登錄發票，讓荷包「FUN最大」，並祝福大家來高雄住得愉快、玩得瘋、買得開心！「振興開麥拉、高雄FUN最大」首先由青春洋溢的勁歌熱舞暖場，現場在律師的陪同及見證下，楊明州與經濟發展局副局長高鎮遠分別抽出10位獲得黃金的幸運兒和5位萬元抵用券得主，同時百萬名車得主也從代理市長楊明州手中領取獎項，喜悅溢於言表；而9月1日也將抽出1位幸運得獎民眾獨得百萬汽車1台，現場氣氛歡欣熱鬧。