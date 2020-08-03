成大「成蝶計畫」　產學合作培育國際人才

▲ 成大校長蘇慧貞（右）致贈駐台北越南經濟文化代表處大使阮英勇成大自製紀念品。（圖／成大提供）

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▲成蝶計畫每學期共提供成大6位名額，通過申請者每位受獎生可獲生活補助獎學金1千美元。（圖／成大提供）

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跨國企業，殷切需要具備國際移動力人才，成功大學「成蝶計畫（NCKU-Butterfly Program）」－多元、多贏的產學合作人才育成平台，廣泛與產業界攜手，培育國際人才。今（3）日成大與越南勇源基金會、廣泰金屬工業股份有限公司、榮剛材料科技股份有限公司簽署合作備忘錄，「成蝶」產學合作培育優秀人才，協助跨國企業放眼全球，永續經營，也將成大、台灣的學術能量做更深遠的拓展。現場近15家越南台資企業、越南在地企業，以及未來預計到越南設廠的企業代表出席簽約儀式。成功大學校長蘇慧貞指出，人才建構社會發展創新的可能，在既有學術資源中，與產業鏈結，可讓學生及早看見未來就業挑戰，同時精準扣合調整當下學習目標，儲備迎戰未來的能力。駐台北越南經濟文化代表處大使阮英勇表示，人才培育是越南當前國家建設重要發展項目，台灣很多企業位列世界500強，非常重視與台灣的合作。「成大不只重視學術卓越，也重視所學在未來有所應用」成大助理副校長莊偉哲表示，成大專利使用率頗高，目前與成大合作的企業有100多家，莊偉哲鼓勵越南留學生鑽研學術，也可學習創業歷程，從成大連結國際，為母國帶回臺灣生意經。目前成大越南學生近200人，是成大外籍生人數第2多的國家成大國際處國際學生事務組表示，成蝶計畫台越人才培育合作備忘錄共有３個合作方，每學期共提供成大6位名額，通過申請者每位受獎生可獲生活補助奬學金1,000元美金，約新台幣3萬元獎學金同時也規劃成大越南學生至簽約企業參訪、實習的機會，擴大越南學生學成歸國返鄉服務的就業選項。本次合作由深耕越南30多年的台灣企業家冼文舉促成，他致力推動台越企業雙邊交流與產業，慈善醫療，教育發展交流合作，是台越國民外交重要人士，曾榮獲越南國家主席在胡志明市統一宮頒發三等勞動勳章，這是越南政府給予第一位外國台灣人的最高榮譽。越南勇源基金會長期扶助越南優秀學生來台求學，在越南致力推行教育、公益與醫療服務等活動冼文舉表示，成大校友們在各行各業扮演重要角色，原本想來成大洽談技術合作，過程中接觸許多成大校友，在他們身上看見成大窮理致知的務實風範，十分欣賞成大培育優秀人才的能力。因此，洗文舉邀請廣泰金屬、榮剛材料2家在越南設廠的企業，共同加入「成蝶」，提供在成大就讀的越南優秀學生生活補助獎學金，希望拋磚引玉為越南注入頂尖人才，提升拓展台越關係。