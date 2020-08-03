哈格比颱風來襲　新北不畏風雨照拆違建

雖然哈格比颱風來襲，新北市政府推動的「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，第4階段違建拆除計畫3日照常進行，市府公安小組不畏風雨，按照既定排程執行131家違建拆除作業，預計年底前全部拆除完成，洗去五股垃圾山的污名，還給市民乾淨安全的生活空間。



新北市政府自去年9月起，推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，針對計畫範圍內屢傳公共安全、衛生、消防等重大事件，訂定4階段違建處理原則，去年底已分別完成第1、2階段拆除作業，包括拆除7家重大汙染工廠、118處侵占公有地違建。



為展現市府整頓決心，新北市長侯友宜更於今年4月23日親自率領公安小組執行第3階段拆除計畫，拆除無意願申請及歇業之無人廠家，並於5月15日全數完成拆除，總共拆除79家違建，完成第3階段拆除計畫。



剩餘廠家則列為第4階段，市府相關單位已發函通知必須在7月31日前完成搬遷、地上物拆除，以及恢復原土地合法使用。拆除大隊於7月底限期到後，安排於8月3日起執行第4階段強制拆除作業。



儘管輕度颱風哈格比來襲，夾雜著大量雨勢襲台，新北市政府拆除五股垃圾山違建的決心不變，由拆除大隊大隊長李冠德冒著強勁風雨，親自率領市府環保局、警察局等相關局處到場拆除，首先拆除的是位於五股垃圾山逾期未申請興辦事業計畫的廠家，此處違建面積約460平方公尺，拆除大隊動用機具（鋼牙200型1台、板車1台、水車1台）、人力（拆除技術工5人），拆完後立即進行下一個違建標的物拆除，預計年底前全數完成拆除垃圾山上逾期未申報及未核准之131家違建，還給市民乾淨、安全的環境。



