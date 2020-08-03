文化局推動「公共藝術小旅行」　帶領民眾徜徉藝術叢林

台中市有文化城美譽，散布全市公共藝術作品逾500件，文化局為推廣藝術之美，從中精選26件代表性作品，結合在地美食與景點，規劃4條 「公共藝術小旅行」路線，並由公共藝術專家客串導覽，帶領民眾來一場藝術體驗之旅，即日起受理報名，每人限擇一條路線。





文化局長張大春表示，市府推動公共藝術超過20年，截至目前，全市散布有510件公共藝術作品，件件精彩，各具特色﹔此次，文化局規畫的公共藝術小旅行，就是從中挑選 26件作品，包裝成4條路線，預計將於9月初，總計舉辦8場小旅行活動。



▲座落台中火車站站前廣場的公共藝術「期待」，道盡人們期待旅行的童心。（圖／台中文化局提供）

4條藝術小旅行路線中，以「城市散步線」匯聚的藝術作品密度最高，幾乎集中在西屯區一帶，屆時將採散步方式，帶領民眾自台中國家歌劇院出發，一路徜徉在藝術叢林中，沿路可細細品味散布市政公園的《 春曉》、《草地上的嬉遊》，台中市議會《共生共榮－林中鹿》、《花現台中》等作品風采。





其次有「文青單車線」，將邀請民眾騎單車穿梭在充滿人文氛圍的西區，從台中市中山地政事務所出發，走訪歷史建築「台中文學館」及美食集散地「 第五市場」，一同感受西區的歷史人文氣息。



▲這件「美麗蟹后」作品，呈現濱海地區獨特的公共藝術風情。（圖／台中文化局提供）

「青春鐵道線」將搭乘火車旅行，讓來自各地旅人欣賞沿途因應台中鐵路高架化工程而生的公共藝術作品，包括台中火車站站前廣場Inges Idee創作的《期待》，藉著兒童提著行李、拉著火車玩具意象，象徵人們期待旅行的童心。





「溫柔海岸線」將走訪台中市濱海路段的梧棲觀光漁港及自然景觀的高美 溼地，還有一系列藝術家將海線風情意象轉化成視覺藝術作品，呈現濱海地區獨特的公共藝術風情。



文化局表示，4條路線的藝術之旅，即日起開放報名， 每人限擇一路線報名一次，可上文化局官網報名。



