侯友宜發豪語　四年內公共托育達到120家

新北市長侯友宜3日前往三重主持他任內成立的第13家幼兒公共托育中心，侯友宜表示，新北市包含公托、合作聯盟和居家保母，整體家外托育率為35％，遠高於全國平均值10到15％，希望年底前達成增設20家的目標，4年內實現公托加倍到120家的目標。目前送托台北橋公托中心的以晴媽媽說，她是新手媽媽，育兒方面一路在找尋答案，非常感謝新北市設立公托中心，不僅環境窗明几淨、設備完善，尤其托育老師的用心，讓她特別感動，她常在中午時間接到老師的電話，告知以晴的學習狀況，特別是小孩有翻白眼的習慣，老師告知用「忽視法」，現在已改善了，目前生活自理非常OK。侯友宜表示，新北市自100年開始設置公共托育中心，他在副市長任內積極參與籌畫，完成朱立倫所交付的任務60家，目前全市已達到73家，未來還要再精進，光三重地區就要再增設5家，年底全市達到90家。侯友宜說，三和公托中心位在重新市場的2樓，1樓後續規劃作為銀光咖啡館及有FU長照站，2樓除公托外，一部分將作為公共托老中心，以營造老幼共融，3樓為甫開幕的新北電競基地，4樓將作為身心障礙失能日間照顧中心，市府活化舊有空間，進行耐震補強，提供市民各項服務。受委辦的新北市幼兒托育職業工會理事長李靜華表示，工會已承接新北市3處公共托育中心，秉持托育人員權益維護與成長理念，將專業落實於托育服務上，建立親師合作關係，以創造「托育用心、寶貝開心、家長安心」。新北社會局長張錦麗指出，三和公托預計收托45名0-2歲嬰幼兒，自即日起至8月10日下午5時止開放現場登記，新北育兒資訊網亦同步開放網路報名，但只到8月6日下午5時止，超過時間要到現場報名，8月12日公開抽籤。