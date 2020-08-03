藍爸爸捐百萬助弱勢　期許「人人成為守護兒少天使」

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連辦10多年的藍爸爸關懷兒少餐敘，今（3）日在台中市林酒店登場，社會局長彭懷真與前台中市長胡志強相偕出席，與孩子共餐同歡彭懷真局長大力宣導「兒童與少年未來教育及發展帳戶」政策，「藍爸爸」當場捐贈100萬元力挺，要與市府聯手投資孩子未來。「藍爸爸」藍正雄長期關注兒少公益事務，從胡志強市長任內開始，每年至少舉辦2到3場關懷活動，讓安置的兒少感受到社會溫暖及支持今日宴席上，小朋友親自製作卡片和禮物表達感謝。藍爸爸並與胡志強、彭懷真等人開箱「理財小豬撲滿」，鼓勵兒少輕鬆儲蓄。彭懷真表示，截至今年6月，台中市保護安置兒少共434人，其中由市長、局長監護安置2年以上的兒少共65人，社會局結合民間資源，協助他們參與兒少未來教育及發展帳戶方案。這個方案的推動，旨在鼓勵弱勢孩子每月定期儲蓄，政府並以1：1比例存入金額，以累積孩子未來教育及發展基金，翻轉未來。社會局估計，俟孩子年滿18歲，帳戶最多可存54萬元。為鼓勵符合資格市民開戶，8月起到公所申請兒少發展帳戶者，可獲理財小豬撲滿一支。藍爸爸獲悉，當場捐贈100萬元，支持兒少發展帳戶設置，鼓勵經濟弱勢兒少透過儲蓄累積資產，作為未來教育、就業或創業之用，也希望拋磚引玉，邀請更多善心人士投入公益服務，期許「人人成為守護孩子的天使」。