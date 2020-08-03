企業為竹縣農民導入科技智慧農業　協助產業增加近億營收

為解決農民人口老化及極端氣候的衝擊，富鴻網偕同台灣租車e-go及楓康超市攜手合作，運用物聯網、大數據、AR、VR等新興科技技術導入智慧農業與智慧觀光，於新竹縣建構「智慧農業觀光玩體驗服務雲」，結合農業、產銷及觀光之農業經濟生態系，帶動新竹縣發展精緻與精準農業，提高農民收入。





富鴻網公司近年來積極推動智慧農業4.0，協助縣市政府將科技導入農業中，在經濟部工業局普及智慧城鄉生活應用計畫支持下，協助農友進行科技轉型，有效提高農業綜效生產效益；並媒合企業通路與在地小農、以保證利潤方式進行契作收購，以提高農民收入，在新竹縣智慧城鄉計畫期間創造不少成果，例如：協助農民與產業增加約 9,600萬元的營收，促成產業投資額約1億 5,932萬元，促成衍生商機約 1億9,435萬元，並帶動3個地方產業聚落的活絡與發展。





農民則表示、智慧農業施行大致可降低約25%的耕種成本，增加約30%的管理效益、以及降低約15%的農損。





另外、富鴻網也將新竹縣的智慧農業特色及優良食材、結合料理節目於高收視社群播出，增強觀眾對優良食材、農產品的深刻印象，同時搭配網路影片行銷結構，置入新竹縣的農特產品，創造新的行銷模式，目前已經創下超過77萬人次的瀏覽數量，詳情請上”農富利”網站查詢。



