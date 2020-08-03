影／百萬車驚傳布袋落海1人亡　海巡署陸海空急救援

今(3)日中午嘉義布袋港的海巡署獲報，有民眾駕車落海，即刻調派第四岸巡隊、艦隊分署第十三海巡隊等單位出動船艇前往現場搜尋，同時出動UAV無人機空中偵巡，陸海空三度立體空間急救援，再由潛水員尋獲落海車輛位置，即以重機具將百萬名車吊掛上岸，車內1名男性老翁，已無生命跡象，落海原因由高雄港務警察總隊布袋港中隊調查及相驗。
海巡署第五（雲嘉）巡防區指揮部表示，今天中午12時左右獲報，布袋商港北二碼頭疑似有民眾駕車落海，海巡立即調派中部分署第四岸巡隊布袋商港安檢所、布袋中安檢所、東石機動巡邏站人員及艦隊分署第十三海巡隊船艇等單位，再結合UAV無人機由空中搜尋，同時通知嘉義縣消防局布袋分隊、嘉義縣警察局布袋分局及高雄港務警察總隊布袋港中隊等單位，採陸海空方式聯合搜救。
經海巡等單位的搜救人員勘查現場潮汐及海象，研判落海車輛可能位置後，開施實施海陸空搜尋，終於在中午1時29分，海巡的潛水員尋獲落海的車輛，即即由岸上已經待命中的重機具將車輛吊掛上岸。經查車上發現1名男性老翁，已無生命跡象。
有關車輛落海原因，海巡署已移由高雄港務警察總隊布袋港中隊辦理後續相驗及調查、釐清中。
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