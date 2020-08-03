影／重大死傷車禍接連發生　彰縣警局令全縣交通大執法

藉由見警率來遏阻重大交通事故的發生！彰化縣在短短6天發生3件共5死重大交通事故，其中2件還都是在十字路口處發生，引發議論，警察局今（3）日決定全縣實施「交通大執法」，交通隊長林世明更親自帶隊現場勘查研議交通改善方案，以避免交通事故再度發生。

▲省道台17線大城段發生2死車禍，1輛貨櫃車與轎車在十字路口發生碰撞，轎車車體嚴重扭曲變形。（資料照 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.03）

彰化縣從上月26日到31日，短短6天發生3件5死的交通重大事故，其中2件還是十字路口涉嫌搶快與闖紅燈肇禍，縣警局將全縣實施「交通大執法」，除加強超速行駛及違反號誌管制取締，並由交通隊、保安隊複式支援（含測速照相勤務）於芳苑、溪湖地區警力展示遏阻違規，以避免交通事故再度發生。

上月26日彰化縣花壇鄉三芬路發生1輛廂型車撞擊電線桿事故，電桿斷裂，箱型車嚴重扭曲變形，駕駛送醫不治；30日清晨5時許省道台17線大城段發生2死車禍，1輛貨櫃車與轎車在十字路口發生碰撞，轎車車體嚴重扭曲變形，車上2名乘員受困車內，經送醫仍告不治，警方從行車紀錄器發現，貨櫃車疑似闖紅燈肇禍；31日清晨5時許埔鹽鄉發生1起2死車禍，1輛小貨車行經埔鹽鄉成功路與番金路口時，與1名機車騎士發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，2人送醫均告不治。

▲彰化縣在短短6天發生3件共5死重大交通事故，將藉由見警率來遏阻重大交通事故的發生。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.03）

彰化警方究其肇事發生原因，是因車輛行經號誌管制路口違反號誌管制（闖紅燈），以及車輛行經閃光號誌路口，沒有減速慢行及未依規定讓車所致；彰化警察局交通隊指出，2件交通事故都發生在凌晨時段，用路人行經路口容易輕忽，因此將號制時相改為24小時運作，以提醒路口先停再開或減速。

彰化縣近年大力宣導交通安全，然而近三年重大車禍導致傷亡卻悄悄出現逆勢反漲現象，今年上半年A1車禍、亦即24小時內死亡之交通事故，共有65件、66人死亡，比例創下近三年同期新高。

▲彰化縣在短短6天發生3件共5死重大交通事故，，警察局決定全縣實施「交通大執法」。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.03）

彰化縣警察局長許錫榮表示，今年1至6月全縣傷亡交通事故件數共有1萬369件，其中，交叉路口碰撞就有5721件、比例約0.55％。他已指示交通警察隊製作「路口路權」交通事故案例影片，將由各分局利用村、里民大會、治安座談會等，民眾集會時機大力宣導，提醒路口禮讓「我OK你先行、路口慢看停」，以避免交通事故再度發生。