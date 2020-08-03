台南新亮點　西拉雅國家風景區官田遊客中心熱鬧開幕

西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心於今(3)日盛大開幕，交通部長林佳龍、交通部觀光局長張錫聰、台南市長黃偉哲皆到場出席開儀式﹔官田遊客中心大草坪上由知名藝術大師蕭青陽打造代表「幸福翔起」的許願鶴，吸睛的外觀吸引力十足，為台南再增添一處熱門網美打卡景點。





交通部長林佳龍說，台南的天然美景是無價之寶，溪北多了一個官田遊客中心讓遊客不論休憩或採購在地特產都是非常好的地方，因為新冠肺炎的關係，危機即是轉機，未來中央將參考日本DMO模式，準備由西拉雅風管處等13個管理處建構區域的觀光圈，促成觀光產業聯盟，將國旅的資源整合再提升，「食住遊購行」一把抓，讓中央與地方一起合作行銷觀光，把台灣的國家風景區行銷到全世界。





台南市長黃偉哲表示，官田遊客中心本身條件已經可以吸引遊客前來，希望藉此行銷西拉雅風景區轄內的各個遊憩區，包括左鎮化石園區、山上花園水道博物館、白河關子嶺、曾文水庫、烏山頭水庫等，也感謝西拉雅風管處發揮桶箍的作用，把這些景點都串接在一起，國家與地方努力把觀光拼起來，帶動新一波旅遊熱潮。



▲關子嶺火王爺祭相當具有地方特色。圖為林佳龍與民眾一起拉山車（圖／記者林怡孜攝，2020,08,03）

開幕活動由官田國小帶來撼動人心的鼓隊表演，及點心擔合唱團演唱悠揚的樂曲，旋律中穿插西拉雅語，呈現山、水、土地人情及生態之美，現場更由蕭青陽老師帶領大家參觀辦桌開幕秀-百年卡打車收藏﹔林佳龍下午接著前往關子嶺參與一年一度的火王爺山車巡行活動，跟隨在地業者與遊客一起拉山車，一路走到山上的火王爺廟，以行動力挺在地觀光產業。



