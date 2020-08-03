影／彰化五信東芳分社正式開業　提供捷優質的金融服務

彰化第五信用合作社東芳分社8月3日正式開業，今（3）日舉行開幕剪綵暨慶祝茶會，由理事主席陳杰及彰化縣長王惠美、警政署前署長王卓鈞共同為東芳分社開幕剪綵，到場祝賀貴賓雲集，當地各機關團體及地方士紳踴躍出席這場盛會。

▲理事主席陳杰及彰化縣長王惠美、警政署前署長王卓鈞共同為東芳分社開幕剪綵。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.03）

王惠美應邀祝賀時指出，金融業彰化五信在今年景氣低迷下，依然能交出一張漂亮成績單，上半年存款總餘額提升到近127億元，較108年增加4.86%，稅後純益為2,450萬元，也較108年增加2.31%，謝謝五信關懷縣政、回饋地方，並對中小企業的幫助，王惠美期許能發揮地方優勢，繼續服務鄉親。

陳杰表示，彰化五信東芳分社設立於民國79年，30年來分社都是以承租方式營業，自106年他上任理事主席以來，考量永續經營及提供更新更好服務，於理事會提出興建東芳分社的構想，經審慎評估後選定本塊金融寶地，經過公開招標，開工興建，終於在今日竣工開幕，期待彰化五信加速朝向擴大在彰化金融市場的經營層面。

王惠美說，五信東芳分社大樓的落成是承先啟後，也是繼往開來的新紀元，讓民眾更加方便，五信秉持著「取之於社會、回饋於社會」精神，投入公益不遺餘力，如經常常於端午、寒冬時，舉行關懷弱勢、獨居老人活動，發揮金融界的慈悲心。

▲王惠美應邀祝賀時指出，金融業彰化五信在今年景氣低迷下，依然能交出一張漂亮成績單。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.03）

中華民國信用合作社聯合社理事主席麥勝剛說，面對金融數位化的浪潮，有銀行選擇裁撤分行，調整營運方向，但彰化五信仍秉持提供民眾享有多元便捷的金融服務，落實金融服務普及性及促進在地實體經濟發展的普惠金融政策，具體結合在地化、社區化，提升金融服務效能，促進當地金融發展，深獲主管機關及地方各界好評。