影／彰化縣整合住宅補貼三項方案即將開辦

協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼，彰化縣長王惠美今(3)日宣布「整合住宅補貼方案」8月4日起開辦，王惠美說，「整合住宅補貼方案」受理期間民眾如有租屋、購屋及修繕貸款利息補貼需求，須備妥申請書及相關文件，郵寄、線上申請或親洽縣府工務處申請。

▲「整合住宅補貼方案」受理期間民眾如有租屋、購屋及修繕貸款利息補貼需求，須備妥申請書及相關文件，郵寄、線上申請或親洽縣府工務處申請。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.03）

彰化縣109年度整合住宅補貼方案件大幅放寬，王惠美說，縣府希望提供給更多年輕朋友以及鄉親補貼整合三項方案，「租金補貼」、「購屋貸款利息補貼」、「修繕貸款利息補貼」三項，不論是租屋、買屋或是整修都有補貼，縣府積極向中央爭取相關經費。

王惠美指出，今年租屋利息補貼比以前條件更優，條件放寬很多，希望鄉親自己的權益不要讓它睡著，只要符合資格，可以用線上申請，或者向縣府、公所索取申請單申請，特別是租金補助申請，提供109年8月4日至8月31日及110年1月18日至2月5日兩次受理機會，歡迎年輕朋友及鄉親把握機會。

▲彰化縣長王惠美宣布「整合住宅補貼方案」8月4日起開辦。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.03）

工務處長林漢斌表示，除了提供兩次的受理機會外，申請租金補貼民眾，也不再限制必須與戶籍在同一縣市，申請人可就近向「租賃地」縣市政府提出申請。同時取消未滿40歲申請人須已結婚或與直系親屬設籍同一戶籍的限制；查調財稅的對象範圍也不再列計申請人或其配偶同戶內直系親屬的分戶外配偶。

王惠美強調，「租金補貼」條件放寬，申請資格由所得上限從以往最低生活費1.5倍(1萬8582元)提升至2.5倍(3萬970元)，名額由1560戶增加到2467戶，開放申請由一年一次增加至兩次，從40歲以上放寬到20歲以上、非縣籍租屋者，都可以申請，每戶每月3千元，補貼期限1年；「購屋貸款利息補貼」有173個名額、上限210萬元，償還年限20年；「修繕貸款利息補貼」則有48個名額、上限80萬元，償還年限為15年，歡迎把握機會來申請。

林漢斌說，內政部租屋補貼過去有未滿40歲申請人須已結婚或與直系親屬設籍同一戶籍的限制，現在也取消等同於限制單身的條款，查調財稅的對象範圍也不再列計申請人或其配偶同戶內直系親屬的分戶外配偶。