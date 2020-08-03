曾為兩黨涉賄立委站台 李眉蓁、陳其邁發言人隔空交火

▲李眉蓁發言人呂謦煒臉書今（３）日在臉書質疑陳其邁陳其邁與蘇震清關係匪淺（圖／截至呂謦煒臉書）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁發言人呂謦煒臉書今（３）日在臉書質疑民進黨高雄市長候選人陳其邁與蘇震清關係匪淺，且過去曾為其站台應為涉案表態。陳其邁競總發言人邱俊憲表示，這是對手陣營抹黑是惡質的選舉手段。針對蘇震清涉貪一案，陳其邁過去曾為其站台，呂謦煒於臉書質疑2019年陳其邁幫蘇震清站台助選的時候，新聞報導說「兩人是百年修得『同車』渡，在他擔任立委時期，兩人經常坐同一班高鐵，兩人平時也常凑在一起，蘇震清跟他在一起的時間，搞不好比跟老婆在一起的時間還要多。」那麼不知道陳其邁先生對蘇震清涉賄的事情是否知情？邱俊憲表示，對李眉蓁陣營發言人在臉書上面指稱影射陳其邁與蘇震清的關係，是非常遺憾也非常惡質的、牽強的關聯，在南部的中央民意代表，在高鐵上面相遇、南北奔波、為地方鄉親到台北去開會等等，時常在高鐵上同一個車廂，陳其邁與蘇震清是南部的中央民意代表，時常在高鐵同一個車廂很正常，若據此思考，是不是整個車廂的人都有問題，影射內容非常牽強。邱俊憲說，2019年國民黨黨主席江啟臣也公開的替陳超明站台，指稱國民黨立委陳超明是江啟臣的老大哥，如果一樣邏輯，江啟臣是不是也要為黨內兩位涉案立委出來說清楚與道歉。邱俊憲也強調，陳其邁受邀到各個不同的場合助選，相關推薦言論可以受公評的，這跟個別的委員是否涉及不法沒有關聯，候選人在相關的操守上也經過相當檢視，我想做過什麼樣事情的就交給檢調去處理。