影／排球為偏鄉學童撐起一片天　企業捐贈護具背包支持

▲縣議員蔡岳儒代表企業一一致贈小將們護具及背包。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.03）

▲護具及背包能提供小將們更安全的體育環境。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.03）

▲建國國中校長林吉城以感謝狀由蔡議員代表接受，感謝廣德與威宏善盡企業社會責任，回饋社會。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.03）

▲北辰國小校長陳明誌以感謝狀由蔡議員代表接受，感謝廣德與威宏善盡企業社會責任，回饋社會。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.03）

▲縣議員蔡岳儒與兩位校長感謝廣德集團與威宏控股公司捐贈護具保護排球小將們的身心健康。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.03）

由於雲林縣位於偏鄉，北港鎮北辰國小排球隊，較少受到社會資源關注，讓偏鄉小朋友體育發展受到很大限制，去年縣議員蔡岳儒即透過業界朋友介紹，引薦廣德集團與威宏控股公司捐贈護具及背包一批給北辰國小與建國國中的排球小將們，即使今年遭受疫情影響，但仍是繼續做第二年的捐贈。北港鎮北辰國小推展排球運動歷史悠久，自民國57年成立就奪下雲林縣第一屆男生國小組冠軍，十幾年來，省級以上比賽冠軍盃得到近三十幾座，更多次代表國家遠征海外；新加坡、韓國、日本、美國、澳洲、歐洲均曾留下輝煌的戰績，多年來也為國家培育出多位青少年國手。蔡岳儒指出，地方為留住有「金牌球隊」之稱的北辰國小女子排球隊隊員，優秀選手繼續在雲林就讀，於是建國國中女子排球隊於104年成立，讓這些排球小將們能繼續在家鄉接受國中的訓練。蔡岳儒又說，本於企業「取之於社會，用之於社會」的公益精神，也為了維護這些青少年選手身體健康，不想讓他們有運動傷害，因而保護學童的身體，減少運動傷害，所以送學童們護具，願能提供青少年更安全的體育環境，並善盡企業社會責任，回饋社會。北辰國小校長陳明誌表示，蔡岳儒長期以來積極尋求社會資源來挹注兩所學校，感謝廣德集團與威宏控股公司這幾年贊助小選手護膝、護肘，讓孩子在練習與比賽中能義無反顧地為球隊救球並爭取分數，非常感謝蔡議員及廣德集團對排球隊孩童的關注，資源的挹注，這些都是我們努力為校爭取榮耀的利器，再一次的感謝。建國國中校長林吉城表示，雲林雖屬偏鄉，但排球卻撐起一群孩子的希望與冠軍夢，104年建國國中女排在鄉親的期盼中成軍，而這群孩子也不負眾望，用了四年的時間把雲林縣第一座國中女子排球甲級聯賽的冠軍旗帶回雲林縣。林吉城又說，但隨著三年級選手畢業，建國國中女排也進入重整期。108學年度建國國中再度承接北辰國小優秀選手，今年七月即將升上國二，這些選手歷經一年的辛苦訓練，一步一腳印希望2年後能夠重返榮耀。