浴火重生　紙風車劇團中興文創上演《巫頂環遊世界》

宜蘭縣政府為讓浴火重生後的紙風車劇團有更多演出的機會，也讓宜蘭的大小朋友欣賞他們精湛的節目，將於8月21日晚上邀請該劇團到中興文創演出《巫頂環遊世界》。今（3）日特地舉行記者會對外宣布這項訊息，而劇中角色與現場小朋友熱情互動，已掀起一波高潮。紙風車劇團成立於1992年，20多年來以製作富有創造性的原創作品，推動國內兒童戲劇的多元化、精緻化。《巫頂環遊世界》以經典的「我是一個巫婆，而且是一個有經驗的巫婆」咒語，陪伴孩子和家長一同成長，不只是孩子們的好朋友，巫婆「巫頂」還是現在台灣大學生和社會新鮮人的童年記憶，也是台灣原創家喻戶曉有經驗的巫婆。紙風車劇團今年初先是碰上新冠肺炎疫情，許多演出被迫取消或延期，6月6日凌晨位於新北市八里的工作室發生大火，700坪廠房連同演出道具付之一炬，劇團將火災燒毀的布景道具一件一件做回來，浴火重生後再重新回歸舞台，在宜蘭縣政府力邀下，紙風車劇團8月21日晚上7點將在中興文創園區演出《巫頂環遊世界》，這也是紙風車劇團連續第三年在同一個場地表演。《巫頂環遊世界》由巫頂串場，營造巫婆世界的神奇感受與效果，演出共結合四大片段：包括〈起床號〉、〈小芬小蓮海底歷險記〉、〈海底世界運動會〉、〈牛蛙愛唱歌〉。帶領觀眾一起環遊世界，前往貝里斯森林、馬里亞納海溝，展開一連串精彩有趣的冒險 。今天記者會當中，《巫頂環遊世界》的主角巫婆「巫頂」、燈籠魚、小丑魚與現場小朋友熱情互動，小朋友看得目不轉睛，有小朋友就表示，好期待看他們的精彩演出。