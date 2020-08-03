「高雄追光季」　獲頒2020紅點設計獎

▲作品「城市光流」採集高雄的城市聲音融入電子編曲，打造成絢爛的聲光大道。（圖／必應創造提供）

▲作品「海．光．空間」以高雄海洋意象結合圖騰與耶誕元素設計。（圖／必應創造提供）

高雄市政府經濟發展局主辦的「2019 LOVE高雄追光季」榮獲德國紅點設計大獎中「品牌暨傳達設計大獎」類的「展場設計類」紅點獎，經發局表示，該設計不僅結合公園中既有的花草、樹木與民眾共存，讓各大主題燈區作品不影響民眾平時休閒活動，成功打造出國內耶誕慶典新品牌。「德國紅點設計大獎 (Red Dot Design Award）」公布2020年最新獲獎名單， 其中「展場設計類」紅點獎，由「Chill濪濪」聯手母公司、專業演唱會製作團隊「必應創造」，透過創新光影藝術打造出「2019 LOVE高雄追光季」，以360度動線規劃，打造「光之耶誕樹」、「海．光．空間」、「許願光之樹」、「城市光流」、「一畝光蔭」等五大主題展區，作品以「光」為媒介，結合公園中既有的花草、樹木與民眾共存。同時各大主題燈區作品不影響民眾平時休閒活動，可讓民眾從公園的每個角度都能輕鬆穿梭並體驗各個光影作品，讓藝術進入日常，廣獲海內外遊客喜愛，成功打造出國內耶誕慶典新品牌。濪濪執行長陳宜盈表示，在獲得「2020德國紅點設計大獎」肯定後，將帶著更加創新的設計與跨界合作，全力投入籌備「2021年臺北跨年」系列活動，期許能再次帶給民眾驚豔耳目的感官享受。