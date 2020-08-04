影／治療僵直性脊椎炎　病人需持續伸展筋骨舒緩

翁姓廚師20多年前就罹患僵直性脊椎炎，最近竟完全失去活動能力，到嘉義長庚醫院就診，經關節重建科黃贊文主任評估後，進行雙側全人工髖關節置換手術，讓他行動不再受限，重新回廚師工作。黃贊文說，治療僵直性脊椎炎除骨科外，尚需跨團隊合作，病人也應持續做伸展筋骨、關節活動，改善髖關節黏合形況發生。47歲的翁姓廚師罹患僵直性脊椎炎有20餘年，期間都藉由運動和止痛藥物來維持，但3年前開始，腰部和髖關節的疼痛感越來越嚴重，活動僵硬像個機器人一樣，尤其這一年來雙側髖關節已經完全失去活動能力，更無法像一般正常人坐著；最後到嘉義長庚醫院就診，由關節重建科黃贊文主任評估後，對翁姓廚師進行雙側全人工髖關節置換手術，讓翁先生得以回覆行動並重新回到廚師工作崗位。黃贊文指出，僵直性脊椎炎屬於免疫系統疾病，在X光的成像形如竹竿，因此也有「竹竿病」的稱呼，主要是在肌腱和韌帶等組織產生慢性、反覆的發炎，最後導致鈣化；由於主要侵犯的部位是在脊椎，鈣化的肌腱和韌帶使得脊椎失去柔軟度變得僵硬，病患常常有下背疼痛和晨間僵硬的症狀。黃贊文表示，在僵直性脊椎炎的病患中，大約25~50％會侵犯髖關節(其中90%是雙側)，這些病患常常會覺得髖部痠痛、活動漸漸受限走路會有點跛，甚至髖關節完全黏合幾乎無法活動；早期可以藉由運動和使用藥物控制來改善症狀，但如果關節已嚴重破壞，多半仍需藉由人工關節置換來解決問題；治療僵直性脊椎炎除了骨科醫師之外，還需要風濕免疫科、心臟科、復健科及麻醉科的跨團隊合作。黃贊文指出，患者手術後，要持續在醫療團隊的建議下追蹤及治療，持續做伸展筋骨、關節活動，並以游泳和伸展操等運動強化背肌、腹部柔軟度和維持體能，就能改善甚至避免髖關節黏合的形況發生。