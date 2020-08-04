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影／治療僵直性脊椎炎　病人需持續伸展筋骨舒緩

記者陳惲朋／嘉義報導-2020-08-04 14:16:12
▲嘉義長庚醫院關節重建科黃贊文主任對廚師進行了雙側全人工髖關節置換手術，讓他重新回到廚師生涯。(圖／嘉義長庚醫院提供）
翁姓廚師20多年前就罹患僵直性脊椎炎，最近竟完全失去活動能力，到嘉義長庚醫院就診，經關節重建科黃贊文主任評估後，進行雙側全人工髖關節置換手術，讓他行動不再受限，重新回廚師工作。

黃贊文說，治療僵直性脊椎炎除骨科外，尚需跨團隊合作，病人也應持續做伸展筋骨、關節活動，改善髖關節黏合形況發生。

47歲的翁姓廚師罹患僵直性脊椎炎有20餘年，期間都藉由運動和止痛藥物來維持，但3年前開始，腰部和髖關節的疼痛感越來越嚴重，活動僵硬像個機器人一樣，尤其這一年來雙側髖關節已經完全失去活動能力，更無法像一般正常人坐著；最後到嘉義長庚醫院就診，由關節重建科黃贊文主任評估後，對翁姓廚師進行雙側全人工髖關節置換手術，讓翁先生得以回覆行動並重新回到廚師工作崗位。

黃贊文指出，僵直性脊椎炎屬於免疫系統疾病，在X光的成像形如竹竿，因此也有「竹竿病」的稱呼，主要是在肌腱和韌帶等組織產生慢性、反覆的發炎，最後導致鈣化；由於主要侵犯的部位是在脊椎，鈣化的肌腱和韌帶使得脊椎失去柔軟度變得僵硬，病患常常有下背疼痛和晨間僵硬的症狀。

黃贊文表示，在僵直性脊椎炎的病患中，大約25~50％會侵犯髖關節(其中90%是雙側)，這些病患常常會覺得髖部痠痛、活動漸漸受限走路會有點跛，甚至髖關節完全黏合幾乎無法活動；早期可以藉由運動和使用藥物控制來改善症狀，但如果關節已嚴重破壞，多半仍需藉由人工關節置換來解決問題；治療僵直性脊椎炎除了骨科醫師之外，還需要風濕免疫科、心臟科、復健科及麻醉科的跨團隊合作。

黃贊文指出，患者手術後，要持續在醫療團隊的建議下追蹤及治療，持續做伸展筋骨、關節活動，並以游泳和伸展操等運動強化背肌、腹部柔軟度和維持體能，就能改善甚至避免髖關節黏合的形況發生。

 

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