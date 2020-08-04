新北萬里男子颱風後修水井不慎摔入　全身卡井內溺斃身亡

新北市萬里區萬里加投一處民宅，今（4）天上午8時許，一名年約60歲的男子，在屋內修繕水井時，疑似失足不慎掉落井內，民眾發現後急忙撥打電話求救，警消急忙趕赴現場救援，卻發現男子已明顯死亡，目前正設法將他從井裡撈起，至於男子確切身分及案發經過，仍待轄區警方後續進一步釐清。
該男子疑似昨天颱風下雨，要修理地下室的抽水馬達卻不慎溺斃，死者同事今天發現男子沒來上班，卻一直都找不到人，最後在地下室水坑找到，男子已經身亡，目前警方正在釐清意外原因。
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