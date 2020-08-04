煮水後都有「茶垢」？李眉蓁盼成立「喝好水專家小組」

國民黨高雄市長候選人李眉蓁今（4）日上午參觀自來水廠，她表示高雄已為了改善水質問題花了400億蓋了高級淨水廠，未來她若當選，會成立「喝好水專家小組」，並比照台北市成立「高雄市自來水事業處」，推動「飲用分離」的供水大戰略。李眉蓁指出，未來首先要推動的就是「一校一機」、「一院一機」，讓病人與學童先喝到好水，高雄市為了讓水變好，花上百億元做高級的處理廠，但為什麼做了民眾還是不能接受？為什麼煮水後的壺裡都有白色的「茶垢」？大家對這觀感非常不好，所以會想要到外面去買水，這部份未來我們要如何改進？這是想跟自來水公司研究的。至於推動經費問題，李眉蓁說，目前就是先了解整個狀況，還沒有談到經費這麼細，但我們是要推動的，未來成立「高雄市自來水事業處」後，在水的調度上與經費上，就會做好好的研究。鳥松自來水廠是台灣第一座高級淨水場，主要供應原市區的民生用水；自來水廠人員指出，目前硬度已降到150mg/L，在國家標準之內，高雄的整個地形屬於石灰，容易溶出碳酸鈣、碳酸鎂等成分，原水硬度本來就比台北硬，硬度很難再做降低，目前高屏溪流量充足，只是濁度有些高，經自來水廠淨化處理後，仍可給市民飲用，目前高雄供水無虞。對於李眉蓁新的競選廣告有個橋段是被丟紙，好像影射被抹黑、攻擊，陳其邁質疑跟之前盧秀燕競選的廣告有點類似？並認為選舉MV還是要有自己的風格比較恰當；李眉蓁今（4）日則再度強調，論文的事情已經說過了，現在努力打拚，把政策與理念趕快跟高雄市民報告才是最重要的，並表示不認識盧秀燕的公關公司，主要是表達想保護小孩跟高雄的決心。