李眉蓁回應論文是「同學間資料」　陳其邁：同學到底是誰

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁昨(3)日晚間在參加一場青年論壇時再度申明沒找人代寫論文，並強調是同學提供的資料做拼湊的，這個部份她要跟大家說抱歉；民進黨候選人陳其邁表示，她說是同學間的資料，大家會比較好奇，那個同學到底是誰？
民進黨高雄市議員陳致中也強調，說資料拼湊，就是承認用抄的，那不是便宜行事可以輕輕帶過，恐怕有刑責問題。
至於論文是自己寫的，還是找槍手代寫？李眉蓁強調，「絕對沒有代寫這個部分！」，她說：「我覺得我那時候不應該便宜行事！這個部份我真的要跟大家抱歉，我太便宜行事了，應該是這樣子！」
國民黨高雄市長候選人李眉蓁今(3)日晚間參與由高雄青年民主聯盟所舉辦的「市政規劃納入學生意見：高雄市長補選學生論壇」，接受高中生的現場提問時被學生問到論文代寫問題時首度做出回應。
李眉蓁表示，唸碩士在職專班時，同班同學幾乎都在工作，那時候網路沒有這麼發達，沒有辦法像現在查資料，同學有提供一些資料，在討論覺得這個也可以用時有做一些拼湊，用的資料沒有去查明出處，也沒有什麼比對程式，可能在那個時候沒有查好。
李眉蓁也在今天上午再度表示，論文的事情已經說過了，現在距離選舉時間也很短，現在努力打拚，把政策與理念趕快跟高雄市民報告才是最重要的。
不過，陳其邁則表示，李眉蓁說是同學間的資料，大家會比較好奇，那個同學到底是誰？論文交代清楚比較好，他也指出，李眉蓁的論文、後面的註釋都處處照抄，到底是怎麼來的？實際的狀況還是李眉蓁最清楚；不過，他也認為，李眉蓁的政見著墨還是少了一點，若能夠多做政見闡述會比較好。
對此，議員陳致中也表示，從韓國瑜到李眉蓁，共通點就是「假」，一個政見攏係假，一個論文攏係假，相信高雄市民受夠了。