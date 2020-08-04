李眉蓁回應論文是「同學間資料」　陳其邁：同學到底是誰

▲李眉蓁首回應論文是同學間資料民進黨高雄市長候選人陳其邁酸問那個同學到底是誰。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

▲李眉蓁首回應論文是同學間資料，民進黨高雄市議員陳致中強調，說資料拼湊，就是承認用抄的。那不是便宜行事可以輕輕帶過，恐怕有刑責問題。（圖／議員陳致中辦公室提供）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁昨(3)日晚間在參加一場青年論壇時再度申明沒找人代寫論文，並強調是同學提供的資料做拼湊的，這個部份她要跟大家說抱歉；民進黨候選人陳其邁表示，她說是同學間的資料，大家會比較好奇，那個同學到底是誰？民進黨高雄市議員陳致中也強調，說資料拼湊，就是承認用抄的，那不是便宜行事可以輕輕帶過，恐怕有刑責問題。至於論文是自己寫的，還是找槍手代寫？李眉蓁強調，「絕對沒有代寫這個部分！」，她說：「我覺得我那時候不應該便宜行事！這個部份我真的要跟大家抱歉，我太便宜行事了，應該是這樣子！」國民黨高雄市長候選人李眉蓁今(3)日晚間參與由高雄青年民主聯盟所舉辦的「市政規劃納入學生意見：高雄市長補選學生論壇」，接受高中生的現場提問時被學生問到論文代寫問題時首度做出回應。李眉蓁表示，唸碩士在職專班時，同班同學幾乎都在工作，那時候網路沒有這麼發達，沒有辦法像現在查資料，同學有提供一些資料，在討論覺得這個也可以用時有做一些拼湊，用的資料沒有去查明出處，也沒有什麼比對程式，可能在那個時候沒有查好。李眉蓁也在今天上午再度表示，論文的事情已經說過了，現在距離選舉時間也很短，現在努力打拚，把政策與理念趕快跟高雄市民報告才是最重要的。不過，陳其邁則表示，李眉蓁說是同學間的資料，大家會比較好奇，那個同學到底是誰？論文交代清楚比較好，他也指出，李眉蓁的論文、後面的註釋都處處照抄，到底是怎麼來的？實際的狀況還是李眉蓁最清楚；不過，他也認為，李眉蓁的政見著墨還是少了一點，若能夠多做政見闡述會比較好。對此，議員陳致中也表示，從韓國瑜到李眉蓁，共通點就是「假」，一個政見攏係假，一個論文攏係假，相信高雄市民受夠了。