增設人行道、連結生活圈　新北環狀線中原溝二期步道動土

▲新北環狀線中原站東側中原溝增設人行步道工程，二期工程將從立德街延伸至中原街，目前已動土。（圖／新北市捷運局提供）

新北環狀線中原站東側中原溝增設人行步道工程，第一期工程已於108年完工，接續第二期工程將從立德街延伸至中原街，縮短中原街民眾步行至環狀線中原站的距離，目前已動土，工期預計五個月，捷運局預計透過增設人行步道，提升民眾搭乘捷運的便利性及安全性。新北市副市長陳純敬表示，中原站周邊為工業區，交通非常繁忙，避免人車爭道險象環生，新北市政府特別編列預算，於中原溝增設人行步道，第一期工程從板南路至立德街，長度114公尺，已於108年4月完工啟用。為擴大服務周邊民眾，新北捷運局規劃第二期工程，從立德街延伸至中原街，設置230公尺的人行步道，工期5個月，經費1300萬元，預計明年(110年)初完工啟用。捷運局表示，中原溝二期工程保留既有樹木，創造與樹共舞的林下空間，日間造景將結合華中橋河濱公園的恐龍園區，設置1組恐龍骨、2組恐龍蛋等裝置藝術，並規劃設置蘆葦燈及夜晚地面螢光鋪面，豐富中原溝二期工程夜晚休憩空間，提供民眾使用；另外，民眾也很關心中原溝水汙染問題，新北市政府一直致力於水質改善，將由環保局規劃水質汙染檢測牌面，一同監督水質改善情形。中原溝增設人行道二期工程完工後，將滿足中原里社區總計達上千戶家庭，以及工業區周邊民眾日常通勤多元性，能從中原街直接行經木棧道抵達環狀線中原站，步行距離能縮短一半的路程，進而提升民眾搭乘環狀線意願。