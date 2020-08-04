新北「租金補貼」開放申請　所得標準放寬、最高領４千元

▲新北市109年度「住宅補貼」今（4）日起至31日受理申請，申請項目有租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼。（圖／新北市政府提供）

▲新北市109年度「住宅補貼」今（4）日起至31日受理申請，申請項目有租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼。（圖／新北市政府提供）

新北市109年度「住宅補貼」今（4）日起至31日受理申請，申請項目有租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，名額約2萬戶，為全國最多！受理期間可至新北市政府一樓西側受理服務櫃檯辦理或就近至區公所送件，亦可利用郵寄或線上申請，在家就能申請補助。新北市城鄉發展局表示，年滿20歲或未滿20歲已結婚民眾，只要在新北市租屋的即可提出租金補貼申請，每人每月平均所得標準由2萬1,999元大幅放寬為3萬8,750元，每人動產限額由11萬2,500元放寬為24萬元；此外提醒租金補貼申請人，租賃契約內應記載出租人姓名、出租人身分證字號、承租人姓名、承租人身分證字號、租賃住宅地址、租賃金額及租賃期限等資料，請民眾申請前務必檢視自身租賃契約書內容並詳實填寫，避免奔波補件及影響自身權益。城鄉發展局表示，申請書表可就近至區公所免費索取或至新北市政府城鄉發展局網站下載，填妥後併同相關文件送至區公所或新北市府大樓一樓西側住宅發展科受理服務櫃檯提出申請，亦可採郵寄方式或線上申請。城鄉發展局提醒，民眾住宅補貼採評點制，送件的先後順序不會影響補貼審查結果，民眾無需急於開辦初期臨櫃提出申請，以免因人數眾多，增加等候時間。