輕軌將取代台鐵基隆站？林右昌：兩者並非二擇一的選擇

基隆輕軌議題延燒，很多基隆人憂心台鐵未來將不進基隆火車站，只開到八堵站；基隆市長林右昌強調，基隆火車站存留問題，並非最後定論，輕軌捷運跟火車也不一定是二擇一的選擇，「在轉乘的便利性上，目前的方案還不理想，還有很多疑義跟瓶頸需要克服，市府也無法接受。」林右昌表示，基隆輕軌捷運的優點，就是具有路線延伸性、可以增加往來台北的班次、不誤點不拖班、所需行駛時間還可以少一點、更重要的是配合「基隆河谷廊帶發展計劃」，增設北五堵國際研發新鎮與六堵科技園區兩站，帶動基隆新的產業經濟發展並增加在地工作機會。林右昌指出，目前鐵道局與規劃單位研提的方案，他認為還不夠好，跟可行性評估時所提方案也有許多不同之處，而且現在提出的方案僅解決新北市的麻煩，但並沒有完全解決基隆的問題，市府也一直持續在努力，希望有更好的方案出來。林右昌說，目前輕軌捷運案規劃運行時間（基隆到南港站）在增設六堵、北五堵與汐止樟樹灣三站後大約是30分鐘，比火車大約32分鐘快一點，但不誤點也不會脫班；另外終點站已研議調整設在三鐵共構的南港車站，而非原本的展覽館站，這一點基隆市、台北市與交通部，已經初步有高度共識，「不過在轉乘的便利性上，目前的方案還不理想，還有很多疑義跟瓶頸需要克服，市府也無法接受。」林右昌認為，基隆火車站最後是否存留，並非最後的定論，輕軌捷運跟火車也不一定是二擇一的選擇，有許多民眾與鐵道迷表達了不以基隆輕軌捷運取代火車的意見，他會將此想法反應給中央規劃單位，要求慎重納入整體規劃。