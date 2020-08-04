全國唯一！台中搜救犬「鐵雄」　獲授階2線1星

台中市消防局為提升特種災害搜救能力，於霧峰光復新村成立搜救犬隊，曾在花蓮地震中展現傑出的搜救能力，當中拉不拉多犬「鐵雄」在亞洲區 MRT 搜救犬隊救援能力認證通過複試，市長盧秀燕今(4)日公開授階時表示，「鐵雄」是全國第一隻晉升2線1星的搜救犬，感謝牠的英勇表現。

家中也有養狗的盧秀燕，在市政會議中公開為搜救犬「鐵雄」授階典禮，頻頻比出大拇指，稱讚「鐵雄」的傑出表現，「鐵雄」也友善親了盧秀燕臉頰，盧秀燕也肯定搜救犬都是「台中好狗狗」要好好照顧讓牠們「罐罐吃得夠」，場面相當溫馨。

搜救犬認證最高殿堂MRT，搜救犬隊國際任務測驗，是全世界搜救隊伍積極參與的認證活動，消防署於去年舉辦亞洲區 MRT 搜救犬隊救援能力認證，搜救犬必須不分日夜在36小時完成瓦礫場、土石流區、隧道等7個場地搜索，並且找到7成以上的受困民眾，才算通過考驗。此次測驗有7隻搜救犬通過測驗，其中有6隻來自台灣，台中的「鐵雄」因為是2019年唯一通過複試的搜救犬，另於109年7月6日至消防署接受表揚，授與二線一星殊榮。

消防局表示，感謝關務署緝毒犬中心提供優良犬隻讓消防局培訓，搜救犬得具有聯合國認證，訓練並不容易，並通過重重考驗才能成為符合標準的搜救犬；按照搜救類別不同，有各種不同的搜救犬，「鐵雄」屬於瓦礫倒塌建築物的搜救犬，也曾在2018年花蓮地震中，在瓦礫堆中發現生存者，順利搜救受困民眾。