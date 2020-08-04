台中青年失業率近9年最低　盧秀燕：化危機為轉機

台中市今年上半年度15至24歲青年失業率10.8%，為近9年來最低，且台中15至29歲青年求職就業率66.06%，較去年增加6.02%；市長盧秀燕表示，勞工局今年5月首創視訊就業博覽會，在疫情嚴峻期間成功媒合學生就職，初步媒合率近7成，成功將「危機化為轉機」。

中市府今(4)日召開市政會議，盧秀燕表示，青年就業、創業為市府的施政重點，勞工局去年首創「就業安全科青年事務股」，專責服務青年需求，今年上半年16至24歲失業率大幅下降，是9年來最低，勉勵市府團隊繼續努力。

今勞工局長吳威志說，台中市15至24歲青年失業率從101年13.3%，下降至今年上半年度10.8%，且失業率為近9年來最低；此外，相較去年，今年上半年度15至29歲求職新登人數增加1,379人、求職推介人數增加1,632人，求職就業率則增加6.02%至66.06%，在疫情中仍展現佳績。

吳威志表示，因應疫情，市府推出「促青三箭」，包括主題式徵才、職涯金攻略、就業金安薪。在「主題式徵才」上，今年上半年已辦理150場徵才活動，開發1萬4千多個就業機會；下半年將於9月12日辦理首場「振興就業博覽會」，預計60家廠商參與，提供2,800個職缺，並設風能、高薪、在地企業、回流台商等4大專區，滿足各類人才求職需求。

在「職涯金攻略」上，與中市17所大學合作職業適性診斷與諮詢，以桌遊輔導青年瞭解求職優勢，建構職涯雲端護照，目前服務共1,020人，還邀集產業界達人幫助400位青年履歷健診、指導面試技巧；至於「就業金安薪」，今年上半年跨域補助67人、短期職場適應金9人、上工獎勵金高達1,051人，總計1,164萬元就業金，共1,127人受益，獲青年朋友高度肯定。

勞工局指出，市府積極向中央爭取資源挹注，今年除爭取百億紓困補助，再爭取勞動部「青年就業獎勵計畫」等多項計畫，預計有近4,000萬元經費；此外，勞動部對地方政府勞政業務考評，台中得六都第三，獲明年就業安定基金獎勵1,100萬元，有助進一步增進青創力動能。