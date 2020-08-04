淡水超夢幻玻璃貨櫃屋圖書館　打卡送輕軌一日票兌換券

▲位於淡海輕軌紅樹林站的淡水區圖書館「淡海小書房」，是一處採光極佳、視覺穿透的「玻璃貨櫃屋圖書館」。（圖／新北市圖書館提供）

位於淡海輕軌紅樹林站的淡水區圖書館「淡海小書房」，是一處採光極佳、視覺穿透的「玻璃貨櫃屋圖書館」，8月份推出暑假閱讀來店禮活動，即日起只要到該圖書館出示打卡證明，即贈送輕軌一日票兌換券，借閱3本書或申辦借閱證，即贈送免費鱈魚香絲。吸睛的玻璃貨櫃屋外型，打造出乾淨透明的空靈視覺，位於淡海輕軌紅樹林站入口處附近的淡海小書房，是新北市立圖書館與新北市大眾捷運公司合作設置的全臺首座貨櫃屋形式圖書館。結合書香的白色貨櫃屋，搭配三面玻璃的透光設計，讓陽光自然灑落，營造自然明亮的舒適感，還有象徵藍色水岸的座椅，不但可以輕鬆享受美好的閱讀時光，還能拍出風格獨特的文青網美照。新北市立圖書館館長王錦華表示，「淡海小書房」為淡水區第4座圖書館，共有2,000餘冊的藏書，希望提供遊客與紅樹林周邊社區居民有一處身心靈放鬆充電的閱讀休憩角落，8月暑假期間，更推出一系列閱讀來店禮活動，即日起只要到淡海小書房持打卡板拍照打卡，並上傳臉書，便可獲得輕軌一日票兌換券（限量50名）。王錦華表示，借書達3本或申辦借閱證即可兌換北海鱈魚香絲一包（限量250名）；8月17日至8月31日還有「閱讀森友會」集點活動，只要集滿80個章，便有機會參加抽獎，獎品包括「集合啦！動物森友會」遊戲光碟片、Switch主機收納包、amiibo傅達貓頭鷹公仔等，還有300元及100元禮券。