中原扶植創新企業有成　研發居家製肥機獲國際大賽銅獎

▲居家製肥操作步驟簡單，大朋友小朋友都能一起一起響應綠色科技。（圖／中原大學提供）

榮獲經濟部八連霸績優育成的中原大學產業加速器暨育成中心，協助曾鈺婷和陳世成於107年成立RE Green環意有限公司，在今年5月拿下義大利國際設計大賽2020 A'Design Award-永續產品綠色設計銅獎，成功將台灣的綠色環保概念傳遞出去。「這台居家製肥機集結攪碎區、生成區和液肥收集三大功能為一體，將零廢棄循環的想法完整具體得呈現。最上層採用安全攪碎的原理，以轉動的方式將生廚餘與攪碎後，便會落到中間的生成區，而最下層則用來蒐集液肥，將每個可再利用的養分都不放過，還能壓縮在四週內靜置生成有機肥。」共同創辦人曾鈺婷和陳世成表示，他們期望透過實用又美觀的「RE Green 居家製肥機」和「抑臭酵素包」，讓廢棄食材變黑金，提升大眾對於自然循環的想法，並藉此慢慢推廣綠色生活及永續城市的概念。具12年產品研發經驗的陳世成和11年環境工程背景的曾鈺婷，目前已將產品組合成懶人包裝，放在嘖嘖募資平台上，邀請大眾一起響應居家製作有機肥，上架當天就在三小時內迅速達標，創下驚人紀錄，中原大學產學營運處暨團隊指導老師高靖航總監說，「一般市府回收的廚餘需要經過半年的時間才能作為堆肥使用，團隊研發的產品則能讓生廚餘壓縮在四週內完成，達到快速生產黑金的目的，實在令人讚嘆！」RE Green居家製肥機不僅能讓廚餘變成再利用肥料，體積小、免插電、還能替換攪碎瓶的特質也深受大眾喜愛，用於蔬果及植栽上，還能寓教於樂，教導小朋友不浪費食物的理念，做出來的肥料還可以養甲蟲。團隊另外在青創基地開授免費的體驗課程讓主婦們參與實際操作，學員們在上完課程後皆表示簡易的步驟就能有零廢棄的效果，還能確保自己種出來的蔬果品質，一舉兩得。