虐死女嬰犯看守所內挨揍　竟是縱火醫科女施暴

108年5月，劉姓女子涉嫌縱火，造成父親傷重不治，母親及弟弟灼傷，一審台南地方法院判處有期徒刑12年，案經上訴二審，高等法院台南分院今（4）日再度開庭審理，劉女語出驚人，向法官表示，「我一共殺了3個人」。
法官問劉女，對其犯行是承認或否認，劉女表示，「12年判太重」，接著說「我一共殺了3個人」，但是，劉女對第2個人描述的較為清楚，她說，「第2個人是在看守所，大家都認為她是自殺，但是，我相信是我殺的，因為我打了她」。
劉瑀涵的辯護律師黃致豪隨即向法官說明，其實是劉瑀涵在看守所打人，並非殺人，會有如此言論，應是劉瑀涵患有思覺失調所致；在看守所被劉女打的，竟是涉嫌虐死1歲半薛姓女嬰、遭判無期徒刑的嫌犯之一薛彗昀。
據了解，薛彗昀被劉女打了2次，第1次是在108年9月10，在台南看守所二房舍內，劉女向薛彗昀借用郵票未果，便上前出手毆打薛彗昀臉部，致其受有紅腫等傷害。
第2次發生於108年12月19日，員警至看守所內製作薛彗昀之上開案件筆錄後，薛彗昀於看守所警詢律見區走廊等候椅坐著，等候監所人員帶返入所，剛好劉女前往該處欲進入偵詢室，見薛彗昀坐在該處，便上前伸手打薛彗昀右臉1下，向前走後又隨即走回該處，再伸手打薛彗昀臉部1下，致其受有紅腫等傷。
劉女兩次打人分別判拘役20日及30日，兩次定應執行刑40日，劉女的母親表示，她女兒原本是一位善良、陽光有笑容的好孩子，從未有動手打人的紀錄，會動手打人，而且還動手2次，「這是因為她（劉女）生病了」。
劉母當庭向法官求情，「請法管儘速讓我女兒接受治療，她還有機會好起來，還有機會成為社會有用的人，如果錯過治療期，傷害的不是她（劉女），懲罰的是家人」；劉母哽咽、激動地說，「我只是一位卑微的母親，懇求法官趕快讓我女兒接受治療」。
台南看守所前副所長李敬樑表示，劉女疑缺乏病識感，拒絕就醫，獨來獨往，沒人願意與她同房舍，情緒表現較不穩定，極少開口說話；劉女甚至連家人及律師都拒見。
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