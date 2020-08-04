東亞市長第一位　盧秀燕獲頒世界NGO日榮譽勳章

世界NGO日榮譽勳章頒獎名單揭曉，台中市長盧秀燕因推動公民社會與非政府組織有傑出表現，成為東亞國家中首位獲頒「2020世界NGO日榮譽勳章」的市長。社會局表示，市長盧秀燕上任後建立當地與國際非政府組織的據點及平台，鼓勵非政府組織參加各種國際交流計劃，促進外交，盧秀燕除感謝市府全體同仁奉獻外，也歸功於許多非政府組織參與市政工作，盼持續合作，打造幸福台中。世界NGO日創辦人Marcis Liors Skadmanis表示，1980年以來，台灣的非政府組織蓬勃發展，台中市有3900多個非政府組織，這些組織在台中市提供服務，扮演重要角色；秉承相同理念，繼續推動非政府組織工作事務，世界NGO日根據盧市長的重要工作和成就，決定頒發「2020世界NGO日榮譽勳章」。Marcis Liors Skadmanis指出，在盧秀燕市長的領導下，市府已建立當地與國際非政府組織的據點及平台，例如，今年2月在台中舉辦的第31屆台灣燈會，動員大約5000名當地與國際志工；此外，市府也鼓勵非政府組織參加各種國際交流計劃，世界NGO日感謝市長盧秀燕及市府團隊，為台灣、台中的非政府組織和公民社會所做的努力與支持。2010年波羅的海非政府組織論壇上，12個成員國正式承認世界NGO日；2014年2月27日，歐盟、北歐理事會、聯合國、聯合國教科文組織、數百個非政府組織及國際領袖齊聚芬蘭，共同見證慶祝國際NGO日成立。從2020年開始，為表彰在公民社會和非營利部門工作中發揮重要角色，或讓民眾更認識世界NGO日的市長和非政府組織領導人，世界NGO日決定在每年NGO日（2月27日）頒予榮譽勳章，今年頒發兩座市長獎及一座個人獎，因疫情關係待英國解除封鎖，榮譽勳章近日才運抵台灣，頒予盧秀燕。