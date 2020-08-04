嚴防疫情　盧秀燕率隊稽查KTV實名制

國內近日新增感染源不明確診個案，台中市政府今(4)日啟動「戴口罩及實聯制查察專案」，市長盧秀燕下午親率隊至享溫馨KTV台中店查核防疫措施落實狀況。

「保民不擾民！」盧秀燕表示，為了城市安全，她必須拉緊防疫繩索，加強防疫工作，打造各場所成為安心的消費環境，民眾只要到五大場所均需戴口罩，落實實聯登記，「生活放輕鬆，防疫不放鬆」。

盧秀燕今率領副市長陳子敬、經發局長張峯源、警察局長楊源明，以及衛生局、都發局、消防局、警察局等相關單位，前往大型KTV查核業者實名(聯)制，以及消費者戴口罩等防疫落實狀況，包括進入人員均要求填具姓名、電話等資訊、實施手部消毒，密閉空間、進出電梯也勸導民眾全程戴口罩，共同為防疫努力。

盧秀燕表示，近日新增多名新冠肺炎境外移入確診個案，全世界確診病例已突破1820萬人，特別是連續傳出日本女學生、泰國籍移工返國，及近日彰化出現比利時工程師確診，是否為本土感染源皆不明朗，為保護市民安全，市府寧可過度準備、備而不用，首波將優先針對電梯、補習班、電影院、K書中心、KTV等中央宣示五大場所，以柔性勸導方式展開稽查，未來將視疫情狀況，逐步調整因應作為。

首日專案查察，盧秀燕逐一到包廂查察民眾戴口罩情形，當中有一群大學生來慶生唱歌，在包廂中歡樂高歌也有配戴口罩，民眾表示有看到市政府的呼籲，所以是自備口罩來唱歌，包括入內消費要登記實聯制都能配合，保護自己也保護他人。

此外，市府今各局處也動起來，針對「密閉空間或封閉場所」及「場所內的電梯」等處加強查察，除副市長陳子敬將接續稽查好樂迪KTV逢甲店與銀櫃KTV旗艦店，新聞局也前往市區連鎖電影院、教育局則到補習班，住宅發展工程處則前往社區大樓電梯，逐一查察戴口罩、手部消毒及實聯登記情形，確認業者與民眾均配合防疫整備，加強防疫作為。