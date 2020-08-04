影／林智堅訪問嘉縣行銷設計展　翁章梁致贈高山特等好茶

▲嘉義縣長翁章梁(右)與新竹市長林智堅協力拼組成發光發亮的新竹。(圖／記者陳惲朋攝）

▲嘉義縣長翁章梁(左)與新竹市長林智堅互贈在地好物。(圖／記者陳惲朋攝）

嘉義縣政府今(4)日接待來自台灣北部科技城-新竹市政府考察團，分別走訪民雄的旺萊山、朴子市的昊漢創意刺繍館等，並由嘉義縣長翁章梁及新竹市長林智堅共同主持召開記者會，行銷10月份即將在新竹市舉行的「2020台灣設計展」，翁章梁致贈稀貴的阿里山「特等獎」高山好茶。新竹市政府十月份將舉辦「2020台灣設計展」，新竹市政府團隊今天在市長林智堅的帶領下，一行30多人訪問嘉義縣政府，考察嘉義縣在地的設計力與行銷設計展，嘉義縣政府則由秘書長羅木興率新聞行銷處長劉孋瑩、社會局長蕭英成、綜合規劃處長郭凱迪、經濟發展處長江振瑋等人，與新竹市政團隊進行城市交流、行銷。記者會中，翁章梁和林智堅首先用會發光的積木在樑柱壁上，協力組拼出發光發亮的「新竹」二字；再互贈各自的在地好物，林智堅贈送裝滿新竹米粉、玻璃飾品等好物的行李箱給翁縣長，邀請縣長設計展時，率團到新竹市參觀台灣的競爭力、品嚐新竹的在地好滋味；翁章梁則回贈嘉義阿里山稀貴的「特等獎」高山好茶，請林市長品嚐嘉義在地的馨香好味道。翁章梁指出，新竹市在林智堅市長的帶領下，將設計的精神引入所有的公共工程與工業上，讓新竹市成為一個非常具有設計力的都市，因而10月在新竹市舉辦的台灣設計展，一定相當的值得我們親自前往觀賞；同時期待在今年新竹市舉辦的2020台灣設計展，也能看見屬於嘉義縣的元素。林智堅表示，今天特別到嘉義縣政府及翁縣長來請益，因為新竹市在10月1日到11日要舉辦「2020台灣設計展」，為了要蒐集台灣的設計力，我們將要到台灣走透透；早上到旺萊山、昊漢刺繍等，在在看到嘉義的年輕鄉親的設計力，發揚台灣最重要的競爭力。