經濟部SBIR補助支持 智耕創新開發低鉀番茄

▲智耕創新團隊繼首創低鉀蔬菜後，今天再宣布好消息，低鉀蕃茄月中即將上市，造福腎友及糖尿病患。 （圖／金武鳳攝，2020.8.4)

▲智耕創新團隊在新社山區培育的低鉮蕃茄，株株結實纍纍。（圖／金武鳳攝，2020.8.4)

台灣農業領域首次拿到國發基金天使投資方案的智耕創新團隊，繼全台首創溫室栽種低鉀蔬菜後，今年3月再獲經濟部小型企業創新研發計畫（SBIR）補助，成功研發農藥零檢出的低鉀番茄。智耕創新團隊是在2年前研發出溫室栽種的低鉀蔬菜，獲得專利；智耕執行長黃明發表示，低鉀蕃茄不僅造福腎臟病患，因為含糖量遠低於一般番茄，也適合糖尿病患食用。黃明發指出，低鉀蔬菜未問市前，腎臟病患食用蔬菜很費工，必須先切碎汆燙來降低鉀離子，他就是看到洗腎的岳母有這個難處，2年前才會放棄藥師工作，跨行投入低鉀蔬菜研發，目前已有多種低鉀蔬菜進軍超市販售。有了低鉀蔬菜成功基礎，黃明發再接再厲投入低鉀水果研發，並指出目前為止，市面上還沒有低鉀水果，因為水果是沒辦法汆燙，腎友更沒有替代辦法可以一飽口福；黃明發說，岳母很愛吃小蕃茄，有時忍不住偷嚐一顆，總會滿心忐忑，看到岳母窘境，讓他發現研發低鉀水果，比低鉀蔬菜更有急迫性。團隊去年以栽種低鉀蔬菜技術展開低鉀番茄研發；一樣是採用溫室離地栽種方式，可以阻隔外界汙染、防止病蟲害，其次不灑農藥，採用自行研發的養液，以自動滴灌系統培育，可以完全掌控各種生長條件；初始，栽種品質並不理想，經過一次又一次改良，前後種了第五批，終能掌控品質。黃明發表示，低鉀番茄在研發階段已取得中興大學土壤中心檢測驗證，完全零農藥，其次今年4月與大里仁愛醫院血液透析室合作，提供低鉀番茄讓100多名腎臟病患試吃，獲得評價很高；最重要的是，經東海大學檢測，再比對衛福部的資料庫，證實低鉀番茄含糖量不到一般番茄的一半，也適合糖尿病患食用。