影／在地工藝及文史導覽助陣　鹿港地方文化館活動開跑

▲香包DIY活動中，宣告鹿港地方文化館系列活動將在15日開跑了。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.04）

▲小朋友聚精會神彩繪布包。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.04）

鹿港地方文化館系列活動將在15日開跑了，活動分為手工藝體驗、鹿港文化導覽參訪暨小吃小旅行、人才培訓課程、陣頭文化體驗營及藝文展演，邀請許多在地工藝家及文史導覽老師助陣，對鹿港傳統民俗文化及工藝將有更深入的體驗。鹿港鎮長許志宏今（4）日表示，鹿港文化傳承，人才培訓不可缺，在這次的地方文化館活動中，特地開辦了為期2天的人才培訓課程，聘請在地的導覽名師陳仕賢、鄭武郎、李昭容、許嘉勇等，來為大家講解鹿港的文化、聚落發展以及建築等，有興趣的民眾可多多參與。藝文活動部分有手工藝體驗活動，包括獅頭彩繪、香包、捏麵人、陶藝、土黏香製作、古都繪畫等，希望透過手作體驗，讓大家更瞭解鹿港手工藝文化，最受小朋友喜愛的銀河谷劇團、小青蛙劇團的展演，將在圖書藝文中心展演廳推出，每一場還發送限量的伴手禮。去年廣受歡迎的鹿港文化導覽參訪暨小吃小旅行活動，兩條路線包括金門館、龍山寺、摸乳巷、天后宮、新祖宮、日茂行、老街等地看古蹟、品嘗鹿港在地小吃及豐富有趣的故事，讓大家用腳來貼近鹿港，聆聽古早軼事。手工藝傳承及陣頭文化體驗營則與桂花巷藝術村的駐村藝術家合作，邀請中壢武禪門戰鼓醒獅團何文源館長領軍的團隊來指導陣頭文化，每梯次30人；另外還有雞毛毽子DIY、皮革鑰匙圈DIY、布包DIY等手工藝體驗，名額有限。鹿港鎮公所每年積極地藉由地方文化館的計畫，爭取經費辦理各項藝文展演活動，許志宏指出，結合鹿港在地傳統及生活，發展在地藝文活動，希望帶動鹿港南區的藝文發展，以吸引更多的人潮前來鹿港參觀。