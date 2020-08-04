南臺灣下半年第一場　2020台南古都馬重出江湖

原訂於今年3月1日開跑的台南古都馬拉松，因新冠肺炎疫情延燒導致延期，令許多跑者大呼失望，但隨著國內疫情趨緩，台南市府因此將自109年8月4日下午2時起開放報名至8月31日止，歡迎全國朋友10月18日一同共聚2020台南古都國際馬拉松。





台南古都國際半程馬拉松賽道以豐富的文化古蹟和美食聞名，106年更榮獲體育署「運動i臺灣-特色文化獎」。今年賽事組別包含半程馬拉松、10公里路跑組及5公里健康休閒組，並且貼心規劃NIKE NRC配速列車、豐盛美食補給、專業救護團隊與熱情加油團，歡迎親子、學生及愛好路跑的民眾踴躍報名參加。



▲沿途各式特色府城美食，要給跑者們補充滿滿元氣（圖／記者林怡孜攝，2020,08,04） 市長黃偉哲表示，市府很努力希望能夠打造一個健康活力的台南市，也希望大家一起來古都跑馬拉松，這也是南台灣下半年的第一場馬拉松，因應疫情，市府已做好萬全防疫措施，選手起跑時會把彼此間的距離拉開，用電腦做好調控，讓防疫無漏洞。



台南市體育處表示，對於初次參加馬拉松賽事的選手也規劃了訓練課程，體育處結合體育署「運動i臺灣」計畫，自108年啟動「台南i跑站」，以台南市立體育場為訓練基地設置「運動熱區」，邀請專業運動教練免費提供運動知識、運動體驗、運動諮詢等豐富多元課程，協助民眾養成規律運動習慣及有效率的提升個人運動表現，詳細課程資訊可至臉書「臺南i跑站」粉絲專頁查詢。





今年大會特別邀請統一獅吉祥物萊恩(Lion)一起幫跑者加油，當天在賽道17.5km公里處設有美食補給大道，由台南市府城文化觀光產業協會提供西井村滷味、虱目魚丸、蜂蜜豬腳、仙草愛玉冰、水餃、薏仁紅豆湯、台式馬卡龍等等豐盛特色美食。此外，主會場還有親子運動體驗區、半馬組及路跑組限定的迷客夏冰涼鮮奶，為跑者補充滿滿能量，千萬別錯過，相關報名資訊歡迎至2020台南古都國際半程馬拉松報名網站查詢。







