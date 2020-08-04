影／彰化市市長盃全國少棒錦標賽開幕　24支隊伍參賽

▲林世賢特別與嘉義市世賢國小合影留念。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.04）

▲彰化市「市長盃」全國少棒錦標賽共有24隊、400人以上參賽。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.04）

彰化市「市長盃」全國少棒錦標賽今（4）日下午在延和棒壘球場舉行開幕式，組隊參加的隊伍共24隊、400人以上參賽，其中5隊奪過全國或縣級冠軍、2隊拿過亞軍，實力堅強，比賽精彩可期。「市長盃」全國少棒錦標賽4日起至7日分別在彰化市延和棒壘球場、榮泉棒壘球場舉行，有來自台北、台中、彰化、南投、嘉義及雲林各地區共24支隊伍、400人以上開轟。主辦的彰化市長林世賢表示，為推廣國小棒球運動風氣，培養更多優秀棒球選手，提升基層棒球技術水準，特別舉辦市長盃全國少棒錦標賽，打球不只是競賽，也是快樂的事，更希望藉此互相交流切磋。彰化市棒球委員會主委陳文賓指出，藉由這次錦標賽的舉辦，期能帶動整個棒球運動風氣，更歡迎全國各地來參賽的選手們，能來品嚐彰化美食，進而促進彰化的經濟發展。參賽隊伍中，南投千秋國小是2019年第十一屆卦山盃全國少棒錦標賽冠軍、高雄市楠陽國小是全國學齡盃少棒賽冠軍、中大紅襪隊是2019年運動家凱恩斯盃全國棒球錦標賽冠軍、溪湖戰神隊是富邦盃少棒賽冠軍、台中力行國小是2020年第八屆立德盃全國少棒錦標賽亞軍、彰化縣東山國小是2017年卦山盃少棒錦標賽亞軍、彰化市南郭國小是2019年彰化縣長盃少棒賽冠軍。在比賽期間，林世賢希望選手不僅都能達到運動健身的目地，也能發揮最好的球技，充分展現自我能力；他也勉勵選手爭取最佳成績，在比賽中互相切磋、增進球技，更歡迎民眾踴躍到場觀賽，為小球員們加油打氣。