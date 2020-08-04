移民署啟動行動服務列車　主秘林興春率隊關懷新住民

▲大陸新住民吳海霞之女演奏古箏曲子-戰颶風、邊疆舞曲。(圖／移民署嘉義服務站提供）

▲移民署主任秘書林興春訪視嘉義縣新住民婦幼關懷協會致詞勉勵。(圖／移民署嘉義服務站提供）

移民署為關懷新住民在臺生活，今(4)日由移民署主任秘書林興春擔任列車長，偕同陸委會法政處專門委員洪志清、海基會法律處科長陳穎慶等人，搭乘「到府關懷、宅配愛」便民行動服務列車，拜訪嘉義縣新住民婦幼關懷協會等；訪瞭解該協會輔導新住民融入臺灣社會，提升新住民參與公共事務情形。林興春所率領的行動服務列車，首站抵達大林鎮的嘉義縣新住民婦幼關懷協會，拜訪來自大陸的理事長鄒宗瓊，鄒宗瓊到臺灣期間，長期推動新住民婦幼關懷，促進新住民融入社區；訪視中，鄒宗瓊特別邀集協會輔導的新住民旗袍隊展演成果。隨後造訪竹崎鄉獲選移民署築夢計畫的大陸籍新住民蔣萌，來自大陸廣西省的蔣萌在臺已18年，因經營彩券行時，受到政府運用公彩盈餘幫助弱勢族群及照顧自家長者的經驗啟發，讓她展開系列的長春樂活計畫，並以「廣結扇緣樂(齡)陶陶夢」為主題獲得移民署築夢計畫經費補助，用來培育新住民第二專長，帶領大家一同到社區為長輩們服務，逐步踐履自己的築夢計畫。行動列車隨後前往番路鄉「西羅亞自然生態農場」，關懷透過「建設更具競爭力的循環農園」主題，獲得移民署築夢計畫補助的大陸籍新住民馬敏女士，經由社區大學專業講師指導，她號召番路鄉鄰近新住民一起投入食農教育，推廣新住民投入無毒農牧環境，提升新住民對環境友善的認知。林興春表示，移民署推動多項新住民照顧服務措施及多元的培力計畫，除了新住民及其子女「築夢計畫」與「海外培力計畫」外，還有「培力與獎助學金計畫」、「多元文化創意體驗營」及「新住民免費電腦課程」等，期盼培育具有國際競爭力的人才，厚植國家未來長遠發展的新力量，讓越來越多新住民及其子女在國際舞台上發光發熱。