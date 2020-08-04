影／抗癌鬥士再出發　將廢紙化為「文化石」

彰化基督教醫院與台灣癌症全人關懷基金會，今（4）日共同舉辦「再出發‧溫馨傳愛」父親節慶祝活動，邀請第六屆抗癌鬥士許正鑫首度公開教導紙纖工藝文化石創作製作步驟，並將「紙纖工藝文化石」技能傳承給二個兒子，兄弟二人則獻上對父親的祝福與感謝。

▲許正鑫在孩子心中，是個連『生病』都可以達到出類拔萃的鬥士。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.04）

67歲的許正鑫是個不菸、不酒、不嚼檳榔且注重衛生的人，56歲時竟罹患鼻咽癌第二期，做過5次化療、41次放射線治療，一度快熬不過療程，最後靠著意志力堅持完成療程。

但在治療後兩年，又發現於口腔舌頭部位再次罹癌，經過十多個小時馬拉松式的手術後，徹底將罹癌部位切除乾淨，大約切除了2/3的舌頭，再移植大腿肌肉去填補。

二度罹癌的許正鑫心想：「自己可以存活，更應該做些事情吧？」過去在創作過程中接觸太多化學物質，懷疑可能跟自己罹癌有關，於是決定要推廣無毒、無汙染、環保、可回收、無粉塵、好施工、又美麗的「紙纖工藝文化石」， 2017年3月，趁自己還活著，決定展開這項為時已久的「紙纖藝術文化」推動計畫，經過幾番努力，終於得到「紙纖工藝文化石」專利申請。

許正鑫表示，抗癌真的需要支持陪伴與勇氣，他作出許多如栩如真的皮雕將病苦寄予藝術創作與人分享，期許自己做個有好心、好身、好樣的藝術工作者，抗癌11年來，舉凡彰基舉辦的公益演唱會，都是全家總動員一起佈景，他用行動證明，罹癌後依舊可以作公益，盡情揮灑生命，為自己的生命留下美的印記。

為了幫助更多癌友勇於面對生命，許正鑫教導大家手作創意禮物DIY活動，除從他藝術創作領域出發，更邀請各方癌友，一同討論人生旅途中的心路歷程，既是交流分享、也是內在自我的挖掘。透過一系列癌友的生命故事，結合藝術創作傳承的方式，將人生不同面向的生活世界，分享他們如何在生命轉彎處，活出對未來的想像與遠景。

▲許正鑫將一張張廢紙化身為充滿藝術的「文化石」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.04）

丰采關懷團體志工舞蹈表演「雙雙飛」，乳癌病友們走出疾病陰霾，透過公開表演，帶動民眾對癌症有正確認知，活出躍動美麗人生，並一同慶賀父親節，幫癌友爸爸一起加油打氣。