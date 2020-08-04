影／彰化分局大埔派出所新建辦公廳舍落成典禮

彰化縣最新的派出所「大埔派出所」今（4）日宣告啟用，將服務為成功里、南瑤里、延平里、延和里及南興里等5里，人口數3萬8千多人，平衡彰化市的警政區域劃分，也讓彰化市邊陲的治安不再三不管。

▲彰化分局大埔派出所新建辦公廳舍落成典禮，祥獅送上好采頭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.04）

彰化市大埔路早期被視為是「荒郊野外」，但因建案不斷推出，鄰近醫院、學校便捷，人口快速增加，大埔路已成新商圈，在地方爭取下縣府決定成立大埔派出所，4層樓廳舍投入5980萬元經費，完工驗收後今年2月員警已啟用進駐，彰化縣警察局選擇良辰吉日今（4）日舉辦落成典禮。

彰化縣長王惠美及地方民意代表等多人共同主持剪綵，王惠美說，彰化市南區人口及商業日益發展，成立大埔派出所，以加強服務彰化市南區居民，也提供警察同仁更完善的辦公環境及空間，員警對於執行警察勤務，受理民眾報案、為民服務等工作，將提供高度便利性與機動性。

彰化分局民族路派出所於2015年7月30日搬遷至彰化市西安里新建辦公廳舍，但考量彰化市南區腹地廣闊，住宅區人口日益增多，民眾反映民族路派出所現址在於南區北端，轄區員警趕到現場的時間仍受距離限制，對於彰化市南端各里警政工作恐力有未逮，民眾心理產生不安全感。

彰化縣議會副議長許原龍說，兩年前他來參加彰化分局大埔派出所動土典禮，現在已經興建完畢，蓋得非常舒適，讓警察同仁辦公更加便利，四樓可以提供給員警做為宿舍，過去女警多在外租屋，現在有了宿舍會更方便，感謝警察同仁為鄉親打拚付出，議會也會支持警政業務，關心警察福利。

▲完善的辦公環境及空間，員警對於執行警察勤務，受理民眾報案、為民服務等工作，將提供高度便利性與機動性。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.04）

大埔派出所啟用後，民族路派出所轄區里別調整為西安里、彰安里、光華里、永福里、萬壽里、中央里、大同里、民權里、富貴里、永生里及福安里等共11里。